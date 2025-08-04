Marco Carta: età, malore e ricovero in ospedale, lavoro, il rapporto con Maria, dove vive, profilo Instagram

Marco Carta ha fermato il suo Fantasia Tour, partito lo scorso 17 luglio a Tricarico (Basilicata) per un improvviso problema di salute. Il cantante avrebbe infatti dovuto esibirsi il 3 agosto a Porto Torres, suo paese di origine, ma poche ore prima dello show l’evento è stato cancellato e lo staff del cantante ha spiegato che lui si trova ricoverato in ospedale a Milano. Una notizia che ha fatto preoccupare i fan, suoi seguaci dal momento in cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

La carriera e il successo

Nato nel 1985 a Cagliari, il suo primo debutto è avvenuto nel 2008, anno in cui ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. Proprio lì ha ottenuto la vittoria e, grazie a quel momento, si è fatto spazio nel panorama musicale e discografico. Ha così firmato un contratto con la Warner Music Italy e ha poi iniziato a lavorare anche come doppiatore per il film d’animazione Impy Superstar – Missione Luna Park. Nel 2009 è invece salito per la prima volta sul palco dell’Ariston e ha vinto il Festival di Sanremo con il brano inedito La forza mia, premiato anche con il disco di platino. Nel corso degli anni ha collezionato molti altri successi e, nel 2011, è tornato nella scuola di Amici per lavorare con il suo manager Alfredo Cerruti Jr e, insieme ad altri ex concorrenti, ha preso parte all’edizione vip del talent.

Nel 2016 c’è stata la sua prima esperienza in un reality, cioè L’Isola dei Famosi. Qualche tempo dopo ha anche partecipato a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti e ne è uscito vincitore. Anche se sono trascorsi molti anni dalla sua partecipazione al programma di Canale 5, ha sempre espresso il grande affetto che prova nei confronti di Maria De Filippi, oltre che gratitudine per le tante opportunità lavorativa che lei gli ha regalato.

La vita privata

Marco Carta è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale, ma nel 2018 ha deciso di fare coming out. Nel corso di una sua ospitata nel salotto televisivo di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha infatti rivelato di essere omosessuale. In passato è stato legato ad un uomo di nome Sirio Campedelli, con cui è stato dal 2014 al 2022. Il cantante ha invece oggi un fidanzato che si chiama Luca e che gestisce un ristorante a Milano.

Come sta dopo il ricovero improvviso

Il concerto a Porto Torres – organizzato dal comune sardo nell’ambito della Festa della Madonna degli Angeli – è stato cancellato, con un annuncio arrivato mediante i canali social ufficiali del cantante. “Con estremo rammarico, siamo costretti a comunicare l’annullamento del concerto previsto oggi a Porto Torres per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage“, ha scritto lo staff di Marco Carta. E ancora: “Porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione”. Qualche ora dopo è invece arrivata una nuova nota che ha dichiarato il malore accusato dal cantante poche ore prima del concerto. Per questo motivo, è stato ricoverato presso l’Ospedale San Donato di Milano.

Le sue condizioni di salute sarebbero ora sotto controllo, com’è stato chiarito dallo stesso staff. “Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenerlo sino a domani in degenza, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza“. Al momento non si sa quale problema fisico abbia colpito Carta, ma pare che si sia trattato di un malore accusato nelle ore precedenti al live in Sardegna.