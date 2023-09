Nonostante non sia più al moviolone di Agorà (che di fatto con questa denominazione è stato soppresso), Marco Carrara continua a rimanere uno dei giovani volti su cui la Rai crede di più. Oltre alle diverse ospitate che continua a collezionare (nelle ultime settimane è stato sia a Porta a Porta che a Pour Parler, in due ruoli ben diversi) mantiene comunque il suo spazio ad Agorà, occupandosi più miratamente di social e web. A questo accompagna l’appuntamento settimanale alla domenica con Timeline, che a partire da domenica 1° ottobre raddoppierà con Timeline Remix.

Di cosa si tratta? TvBlog può anticipare che sarà una riproposizione delle interviste realizzate all’interno del programma, raccolte in cinque appuntamenti, in onda sempre alla domenica, dalle 13:00 alle 14:00. Ogni puntata avrà un nucleo tematico principale che permetterà di raggruppare le varie interviste.

Domenica 1° ottobre si parte da I big. Verranno, dunque, ritrasmesse le chiacchierate fatte con Piero Angela, Giorgio Parisi, Silvio Garattini, Edith Bruck, Corrado Augias, Sveva Casati Modigliani, Bruno Vespa e Pupi Avati. Alla riproposizione di queste interviste, si aggiungeranno gli interventi di Marco Carrara. Il conduttore, infatti, farà da narratore tra un’intervista e l’altra, per tenere le fila delle varie puntate.

Questi suoi interventi avverranno di volta in volta in una location diversa. La prima sarà, come già anticipato da lui in un post su Facebook, la Nuvola di Fuksas a Roma: seguiranno, poi, altre location sempre dal forte impatto visivo. I titoli invece delle altre puntate saranno i seguenti: Le donne, Le passioni, Le generazioni e Il clima. Fra le interviste riproposto ci saranno quelle a Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori, all’attivista iraniana Pegah Moshir Pour e a Vincenzo Schettini, fisico tiktoker.

All’impegno con Timeline Remix, continueranno ad accompagnarsi le puntate inedite di Timeline. Vi possiamo al riguardo svelare in anteprima l’ospite della prossima puntata. A confrontarsi con Marco Carrara sarà Massimiliano Dona, avvocato e divulgatore social, che spiegherà tutte le tecniche per difendersi dal marketing.

Da domenica 1° ottobre, dunque, gli appuntamenti alla domenica con Timeline saranno due. Il primo, sempre con nuove interviste, è alle 10:45, il secondo, con Timeline Remix, è alle ore 13:00, sempre su Rai 3.