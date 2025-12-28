Marco Bocci e Laura Chiatti: età, figli, studi, dove vivono, profili instagram. Vita privata e carriera

Marco Bocci e Laura Chiatti rappresentano una delle coppie più solite del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti durante una cena e, dopo due settimane di frequentazione, hanno deciso di sposarsi. L’attore ha infatti dichiarato che, appena l’ha conosciuto, ha subito sentito il forte desiderio di costruire con lei qualcosa di serio. Le nozze si sono tenute nel 2014 a Perugia, nella Basilica di San Pietro, con una cerimonia blindata e molto romantica. Dal loro amore sono nati i figli Enea e Pablo, venuti al mondo rispettivamente nel 2015 e 2016.

La carriera e la vita privata di Marco Bocci

Il famoso attore si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica La Scaletta, a Roma, e ha esordito nel mondo del cinema e della tv negli anni 2000. Nel 2001 è invece entrato nel cast del film I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avanti e poi in Cuori Rubati nel 2002. Ci sono stati in seguito molti altri progetti televisivi e cinematografici come Romanzo Criminale, Ho sposato uno sbirro, Squadra Antimafia – Palermo oggi. Bocci è stato anche protagonista della fiction Le mille e una notte – Aladino e Sherazade, in cui ha interpretato il personaggio di Aladino.

Nel 2021 è stato nei film Calibro 9 e Bastardi a mano armata, usciti su Chili, Sky e Amazon Prime Video. Lo stesso anno è invece stato protagonista della serie Fino all’ultimo battito e dello spot promozionale della regione Umbria. Prima di ufficializzare la sua storia con Laura Chiatti, Marco Bocci ha avuto una storia d’amore con la cantante Emma Marrone. Nel 2018 ha avuto un incidente durante una gara in BMW in Umbria e, nel corso di alcuni controlli medici, gli è stato diagnosticato un herpes cerebrale, cioè un’infezione che è stata superata dopo un ricovero in ospedale.

Laura Chiatti e il suo percorso in tv e al cinema

Originaria di Castiglione del Lago, l’attrice è nata nel 1982 da un padre metalmeccanico e una madre proprietaria di un negozio di abbigliamento. Chiatti ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo all’età di 12 anni quando, nel 1994, ha partecipato al programma Karaoke condotto da Fiorello. Due anni dopo ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager e ha così intrapreso la strada delle sfilate, oltre che quella della musica. Nel 1998 ha pubblicato due album in lingua inglese e, nello stesso anno, ha debuttato sul grande schermo entrando nel cast del film Laura non c’è. Poi ha recitato nelle due pellicole Vacanze sulla neve e Pazzo d’amore. Il vero successo è arrivato per lei nel 2000, quando ha preso parte alle riprese del film Via del Corso e poi a quelle della soap opera Rai Un Posto al Sole.

Negli anni non sono mancate le collaborazioni con l’attore Riccardo Scamarcio, con cui ha stretto un bel rapporto di amicizia. La vera svolta c’è stata infatti tra il 2007 e il 2012, quando ha collezionato diverse partecipazioni come quelle in Ho voglia di te, Il caso dell’infedele e Baaria. Nel 2014 e 2015 ha lavorato per lo sceneggiato televisivo Braccialetti rossi, per la regia di Giacomo Campiotti e andato in onda su Rai 1. L’attrice ha avuto una breve relazione con il regista e attore Silvio Muccino, e poi con l’attore e modello Francesco Arca, con cui è stata legata fino al 2009. Dal 2010 al 2013 c’è invece stata la storia con il cestista Davide Lamma.