Marco Bellocchio uno e bino: in onda in contemporanea a Domenica In e Rebus

Si può essere in onda in contemporanea su due reti diverse? Parrebbe proprio di sì, vedendo quello che è successo oggi pomeriggio a Marco Bellocchio. Il regista è finito per essere in onda contemporaneamente su Rai 1 e Rai 3, rispettivamente a Domenica In e Rebus.

Previsto come ospite di entrambe le trasmissioni, fra le 16:43 e le 16:50 circa Bellocchio è finito per sdoppiarsi televisivamente sulle due reti. Rebus, infatti, ha aperto la puntata avendo ospite in studio il regista di Rapito, film del quale si è parlato in relazione alla figura di papa Pio IX. Giorgio Zanchini e Corrado Augias hanno poi dialogato con Marco Bellocchio, allargando lo sguardo a quanto messo in scena in Esterno notte raffigurando il rapporto tra Aldo Moro e papa Paolo VI.

Attorno alle 16:43 Bellocchio è arrivato anche in diretta su Rai 1 all’interno di Domenica In. Mara Venier lo ha accolto nello studio 3 del centro di produzione Fabrizio Frizzi insieme al giovane attore Enea Sala. Il bambino, interprete nel film di Edgardo Mortara da piccolo, ha presentato insieme al regista il film, in piena attività di promozione.

Si è così creata una sovrapposizione fra le due ospitate di Marco Bellocchio, ospitate ampiamente previste e annunciate. Possibile che in Rai non si sia pensato di evitare questo inspiegabile sdoppiamento del regista, mettendo mano alla scaletta di uno dei due programmi? Ricordiamo che Rebus, a differenza di Domenica In, non va in onda in diretta. Poteva essere quindi il programma di Mara Venier a cambiare la scaletta e a posticipare negli ultimi minuti di trasmissione l’ingresso del regista?

L’interrogativo resta aperto, con l’unica certezza che oggi i telespettatori hanno assistito a un clamoroso caso di ubiquità televisiva. Non un evento inedito, ma che certamente sorprende ancora di più di alcuni casi verificatisi in precedenza dato che questa volta il personaggio in questione era in onda in contemporanea su due reti Rai.