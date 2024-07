Marco Baldini: “Sto passando il momento peggiore della mia vita”

“Inutile nascondersi dietro un dito, questo per me è forse uno dei periodi peggiori che ho passato in vita mia“. A scriverlo, su Facebook, è Marco Baldini, che da alcuni giorni sui social fa intendere di essere alle prese con guai seri. Stavolta, però, non c’entra il gioco d’azzardo, una dipendenza che ha fortemente segnato la sua esistenza in passato, come più volte raccontato pubblicamente.

Le parole di Marco Baldini

Rispondendo ai commenti preoccupati di alcuni utenti, l’ex spalla di Fiorello precisa:

Il gioco ormai appartiene al passato. Inutile pentirsi di ciò che non ti appartiene più.

Baldini spiega che in questo periodo non sta lavorando né radio nè in tv e per comunicare “ho solo i social“, che però “sono più pericolosi perché quello che comunichi rimane: ‘Verba volant, scripta manent’”.

L’ex conduttore di Radio Deejay e Radio2 sembra lanciare disperate richieste d’aiuto, ma assicura di non volersi piangere addosso o “impietosire qualcuno perché qua l’unico aiuto che ti danno è un like“. E neanche “inveire contro qualcuno perché sono fermamente convinto che tutto ciò che ti capita è solo un prodotto di tue scelte“.

A chi lancia l’idea di collette per permettere a Baldini di tornare a lavorare, magari in una web radio, il diretto interessato replica con amarezza: “Prima di tornare al lavoro devo per forza risolvere alcune cose importanti“.

Il riferimento al figlio di 4 anni

Ai tanti che lo incoraggiano a tenere duro e non mollare, risponde con “grazie, ma questi sono luoghi comuni” e “non è vero che tutto passa. Sono 11 anni che è così“. Significativo e impressionante uno scambio con una signora che gli scrive “stai sereno e pensa al tuo bimbo” (Baldini è diventato papà di Leonardo nel 2020). Lui replica: “Se penso a mio figlio, in questo momento è proprio il contrario“.