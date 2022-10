La data che storicamente viene celebrata come anniversario della Marcia su Roma è quella del 28 ottobre, ma ovviamente con quel giorno si intende ricordare l’arrivo delle squadre d’azione nella Capitale e non tutto il percorso che precedette tale arrivo. Per tanto già questa sera partirà la programmazione televisiva per ricordare l’episodio con il quale il Fascismo, nella persona di Benito Mussolini, agguantò il potere in Italia, ottenendo la guida di un nuovo esecutivo.

Su Focus sarà presentato in prima serata il documentario Marcia su Roma – Nella mente del Duce, nel quale Tommaso Cerno, a cui è affidata la conduzione, ripercorrerà alcuni luoghi simbolo del Ventennio, oltre che presentare la ricostruzione storica di quello che accadde nei giorni della Marcia, grazie anche alla partecipazione di alcune figure di spicco come Fausto Bertinotti, Paolo Mieli e Vittorio Sgarbi.

Per domani sera è invece previsto per la prima serata di Rai3 il documentario curato da Ezio Mauro dal titolo La marcia su Roma, cronache del 1922, nel quale l’ex direttore di Repubblica ripercorrerà tutti i dieci mesi del 1922 precedenti la Marcia, nei quali il Fascismo si era già messo in azione con attacchi squadristi anticipatori di quello che poi accadrà a Roma. Il documentario, prodotto da Stand by Me e Luce Cinecittà per la direzione Rai Cinema e Serie Tv, vede la partecipazione di storici dell’età contemporanea, come Giulia Albanese, David Bidussa e Simona Colarizi, ma anche di parenti di testimoni dell’epoca e personaggi più noti come Massimo Popolizio e Michela Marzano.

Per la giornata di domani è anche prevista una puntata a tema di Passato e Presente (I giovani e la marcia su Roma), oltre che un appuntamento su Rai Storia di La Grande Storia dedicato a questo importante anniversario: entrambi i programmi sono curati e condotti da Paolo Mieli.