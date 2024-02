Questa sera all’interno della casa del Grande Fratello arriverà una nuova sorpresa per Grecia Colmenares. Arriverà, infatti, a farle visita l’ex marito Marcelo Pelegri. Negli scorsi mesi l’uomo aveva già rivolto un pensiero a Grecia Colmenares in occasione del Natale, quando tutti i concorrenti avevano ricevuto gli auguri dei propri cari. I due, oltre ad avere condiviso un’importante storia d’amore, sono genitori di Gianfranco, il figlio nato dalla loro relazione. Gianfranco è stato già protagonista nelle scorse settimane di una sorpresa alla madre. I due non si vedevano da prima dello scoppio della pandemia da Sars-Cov-2. Ma chi è Marcelo Pelagri, padre di Gianfranco ed ex marito di Grecia Colmenares?

Chi è Marcelo Pelegri, ex marito di Grecia Colmenares? Età, lavoro, Instagram

Marcelo Pelegri è stato il secondo marito di Grecia Colmenares. Dopo le nozze con Henry Zakka, attore di soap opera come la stessa Colmenares, segue il più stabile rapporto con Pelegri. I due condividono quasi vent’anni di vita insieme e nel 1992 Grecia Colmenares dà alla luce Gianfranco.

Questo è il post Instagram che Pelegri ha condiviso sul proprio profilo nel giorno del compleanno di Colmenares: “Oggi è il compleanno di una grande donna con la quale ho avuto la fortuna di condividere quasi 20 anni di una vita meravigliosa, piena di esperienze e di esperienze incredibili e soprattutto una storia incredibile basata sull’amore, l’affetto e il rispetto. Quell’amore, come diciamo sempre, ha cambiato forma, ma insieme all’affetto e al rispetto sono ancora intatti, per questo oggi possiamo continuare ad essere grandi amici. I miei auguri sono sempre i migliori, che la vita continui a regalarti oggi e sempre milioni di momenti meravigliosi, che tu possa sempre conservare quel sorriso eterno e quella gioia di vivere che mantieni anche in quei momenti rari che a volte la vita ha. Oltre ai miei migliori auguri, che meriti di più per essere un essere di luce pieno di gentilezza e generosità, il mio grazie eterno per avermi regalato tanti bei momenti, essere oggi una delle mie migliori amiche, e soprattutto avermi dato un figlio che ammiro e godo tutti i giorni. Un bacio enorme Grecia cara!!! Buon compleanno!!!!”.