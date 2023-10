Grande Fratello 2023, Grecia Colmenares incontra dopo quattro anni il figlio Gianfranco

Emozione e lacrime nella casa del Grande Fratello per Grecia Colmenares, che ha riabbracciato dopo quattro anni il figlio Gianfranco. L’attrice infatti non vedeva il figlio da quattro anni prima per le restrizioni legate alla pandemia da Covid, poi per questioni legate al passaporto.

In un primo momento nella puntata di questa sera la Colmenares ha ricevuto un video messaggio del figlio, ma poi è arrivata la sorpresa. Lasciata sola nella Casa, alla sua uscita dalla mistery room, l’inquilina è stata freezata poco prima che suo figlio varcasse la celebre porta rossa.

Bloccata dal freez, Grecia Colmenares si è dovuta inizialmente trattenere, prima di poter abbracciare e baciare il figlio. Le lacrime e i baci non sono poi mancati. L’attrice ha sottolineato più volte la timidezza e l’imbarazzo di Gianfranco che cercava di sottrarsi dalle sue dimostrazioni d’affetto.

Rebecca Staffelli ha fatto notare come molti telespettatori sui social abbiano auspicato un ingresso del figlio della Colmenares nella Casa come concorrente. Lui, però, si è abilmente sottratto, sottolineando la necessità di imparare l’italiano, con il quale ancora non ha dimestichezza.

Per tutta l’ospitata, infatti, ci si è avvalsi di un interprete, che non ha mancato di tradurre anche espressioni facilmente comprensibili.

Grecia: “Amore te amo, mi vida”

Interprete: “Amore ti amo, vita mia” Beh. #GrandeFratello — Ivan Buratti (@ivanburatti) October 30, 2023

grecia colmenares te amo mi vida te amo mi amor con il traduttore sei la mia vita ti amo tanto ti amo mio amore pic.twitter.com/lNqYbklHYG — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 30, 2023

Al termine della sorpresa Grecia, ancora visibilmente emozionata, è uscita in giardino per ringraziare la vita e una persona a cui si è rivolta dicendo “tu sai chi sei”. Ha poi confermato ad Alfonso Signorini di non aspettarsi l’arrivo di suo figlio nella casa del Grande Fratello. “Ha fatto proprio un lungo viaggio per abbracciarti Gianfranco” ha sottolineato il conduttore da studio.

I coinquilini hanno poi fatto nuovamente ingresso nel salone. A quel punto Signorini ha chiesto a Vittorio di prendere a sua volta in braccio Grecia, come aveva fatto Gianfranco con la madre. Vittorio però si è sottratto, temendo che il figlio di Grecia avrebbe potuto non gradire.