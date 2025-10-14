Marcella Bella, esordi, canzoni famose, marito, figli, dove vive, Fratelli d’Italia: tutto sulla celebre cantante e volto di Ballando con le Stelle

Marcella Bella è tra le concorrenti più amate dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Nella sua vita la musica ha sempre avuto un ruolo straordinario, tanto che lei ha raggiunto il successo soprattutto a brani inediti come Io domani e Montagne Verdi. Originaria di Catania e nata nel 1952, si è approcciata all’arte e al canto quando era giovanissima. Nel 1968, all’età di 16 anni, ha infatti firmato il suo primo contratto discografico.

L’approdo a Sanremo, il successo e la carriera

La cantante ha raggiunto il pieno successo nel 1972, quando ha cantato sul palco del Festival di Sanremo il brano Montagne Verdi. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Tu non hai la più pallida idea dell’amore, mentre nel 1973 ha vinto il Festivalbar grazie al brano Io domani. In seguito ha conquistato gli ascoltatori con il disco Metamorfosi e, nel 1977, ha adottato uno stile più sensuale con l’album Femmina. Tra le canzoni degli anni ’80 che sono state più di spicco ci sono Pensa per te, L’ultima poesia, brano realizzato in collaborazione con il fratello Gianni, e Senza un briciolo di testa.

Nel 1991 è invece uscito il suo album Sotto il vulcano e, dopo un periodo di pausa, la cantante ha ritrovato la propria popolarità nel 2005, quando è salita nuovamente sul palco dell’Ariston. Nel 2011 ha invece partecipato al talent di Rai 1 I raccomandati e poi a quello di Canale 5 Baila!. Due anni dopo è stata di nuovo in televisione, stavolta in qualità di membro della giuria del programma Io canto, un ruolo che ha ricoperto nel 2018 per il programma Ora o mai più. Tra i progetti musicali più recenti c’è l’album Etnea, uscito nel 2023. Nel 2025 è invece tornata a Sanremo con il brano Pelle diamante e nello stesso anno è appunto entrata nel cast di Ballando con le Stelle in qualità di concorrente.

Proprio in quella occasione, dopo alcuni commenti ricevuti a seguito della sua performance, è intervenuta la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, che fa parte della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne: “ Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di Ballando con le stelle. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere intimo, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante. Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista”.

La vita privata

Nel 1973, Marcella Bella avrebbe avuto un flirt con il bassista dei Pooh Red Canzian. Nel 1979 la cantante ha invece iniziato a frequentare l’imprenditore Mario Merello e dal loro legame amoroso è nato il figlio Giacomo. I due hanno pronunciato il fatidico sì dieci anni dopo, nel 1989, e successivamente hanno messo al mondo la secondogenita Carolina e il figlio più piccolo Tommaso.