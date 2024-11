Maratona Mentana, in onda per errore la chat privata tra il direttore e Aldo Cazzullo

Poteva andare tutto liscio. Poteva, appunto. La lunga immancabile Maratona Mentana che ha seguito tutta “La notte Americana” – non solo come titolo, ma come copertura effettiva – su La7 ha portato gli spettatori mano per mano, caffè dopo caffè al risultato elettorale delle elezioni a stelle e strisce in cui Donald Trump è stato nuovamente proclamato Presidente degli Stati Uniti.

Le tante ore da gestire evidentemente sono state pure troppe per la regia che, dopo 7 ore esatte dall’inizio della diretta, all’alba delle 7:25 di stamani è incappata in un errore di non poco conto.

Mentre il giornalista e conduttore di Una giornata particolare Aldo Cazzullo parlava telefonicamente dal quartier generale di Donald Trump, in attesa del primo discorso del neo-rieletto Presidente, la regia inquadra improvvisamente la schermata della chat privata tra il Direttore Enrico Mentana e Cazzullo, tutto senza badare ad eventuali incidenti.

Tant’è che – purtroppo per il giornalista del Corriere della Sera – compare in bella vista il suo numero di cellulare per cinque secondi netti. Non il massimo per la tutela della privacy del povero Cazzullo.

A questo si va ad aggiungere anche un’uscita di quest’ultimo scorrendo i messaggi (oltre un selfie di presenza attorno ai sostenitori di Donald Trump presenti a Palm Beach) scambiati con Mentana: “Giornalisticamente sei contento, confessa – scrive la firma del Corriere della Sera – con la Casellati nera ci saremmo annoiati“, riferendosi a Kamala Harris.

Frase che è stata notata da Selvaggia Lucarelli che l’ha evidenziata sul suo account Instagram e da lì rimbalzata sul web provocando non poche critiche contro Cazzullo.

La schermata in video fra numero telefonico, selfie e scambio di messaggi è durata nel complesso quasi 10 secondi. Non è chiaro se lo stesso Mentana abbia intravisto in qualche monitor l’errore della regia tanto da strigliarla seppur silenziosamente, nemmeno dall’audio aperto in studio. Dopo qualche istante il volto del Direttore del Tg La7 torna in video, serioso, senza accennare nulla di ciò che è accaduto poco prima, anche se ormai la frittata è stata bella che fatta.