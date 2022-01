Maratona Mentana – Elezioni Quirinale 2022: la sigla (video)

Alle 14:19, è iniziata ufficialmente la Maratona Mentana su La7 che seguirà, minuto per minuto, l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Tra le ipotesi ancora in ballo, un Mattarella bis. Restano in campo, le candidature di Pier Ferdinando Casini, l’attuale ministro della giustizia Marta Cartabia, la diplomatica Elisabetta Belloni e la ‘promozione’ del premier Mario Draghi al Quirinale.

Ecco le prime parole di Mentana:

Sapete benissimo perché siamo qui. Evidentemente è una giornata particolare. Saranno giornate particolari. Non ci illudiamo che finisca presto. Permettetemi di dedicare questa trasmissione ad una collega che faceva parte della redazione politica del TgLa7, Barbara Batticciotto che ci ha salutato 12 settimane fa. Abbraccio tutti i suoi cari a nome della redazione. Era brava brava brava. Non la dimenticheremo.

A poche ore dalla diretta, il giornalista ha postato, sui propri social, l’anteprima della sigla sulle note di ‘Uno su Mille’ di Gianni Morandi. Tra i fotogrammi che hanno catturato i telespettatori da casa quello del passaggio di testimone tra Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella e la ‘sfilata’ dei parlamentari durante le fasi salienti delle votazioni per decidere, nel segreto dell’urna, il prossimo Capo dello Stato.

Con Mentana, tornano i fedelissimi Alessandra Sardoni, Paolo Celata e Marinella Aresta, per la prima volta, a Piazza Del Parlamento, davanti al drive in per consentire a deputati e senatori, risultati postivi al Covid-19 o ancora in quarantena, di prendere parte al voto.

In studio, tra gli altri, il direttore de ‘L’Espresso’ Marco Damilano, il vicedirettore dell’Huffington Post, Alessandro De Angelis, il direttore de ‘Il Tempo’ Franco Bechis e la giornalista Monica Guerzoni del ‘Corriere della sera’.