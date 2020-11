È normale che un giornalista sportivo pagato dalla Rai partecipi ripetutamente a trasmissioni televisive di Mediaset e che addirittura commenti a caldo all’interno di una di queste la clamorosa notizia della morte di Diego Armando Maradona? Se ti chiami Amedeo Goria, la risposta pare essere… sì.

Ieri Barbara d’Urso, dopo aver dato per prima in tv (lo ha rivendicato lei stessa in diretta) a Pomeriggio Cinque la notizia del decesso del campione argentino, si è collegata con Amedeo Goria, per commentare a caldo la breaking news.

Goria, storico giornalista di RaiSport, lo ha fatto cedendo alla commozione, raccontando di avere sul comodino una fotografia nella quale è Maradona è immortalato con la sua ex moglie Maria Teresa Ruta e i suoi genitori. Ed ancora, stilando un vero e proprio ritratto del Pibe de Oro:

Diego ha fatto grande Napoli, il Napoli, l’Argentina. Personaggio controcorrente, comunque amato da tutti. I suoi compagni di squadra l’hanno sempre riconosciuto come un leader, perché lui voleva bene a tutti, difendeva tutti, anche i giocatori più deboli. La sua vita è stata una sorta di commedia, anche quando giocava era divertente. Era una quintessenza della vita. Fu anche ricattato dalla camorra, vittima e preda dei suoi vizi.

Insomma, Amedeo Goria ha fatto quello che un qualsiasi giornalista sportivo preparato e competente avrebbe fatto. Il dettaglio curioso, si fa per dire dettaglio, è che non lo ha fatto per l’azienda che lo paga, ma per l’azienda concorrente. Tutto normale?

Abbiamo contattato, via e-mail, la direzione di Rai Sport per chiedere chiarimenti sulla posizione di Goria, che da settimane partecipa a trasmissioni di Canale 5, dal Grande Fratello Vip a Live – non è la d’Urso, giusto per citarne due. Al momento, non abbiamo ricevuto risposta.

Abbiamo parlato telefonicamente con Amedeo Goria, il quale ha specificato che ieri la sua partecipazione al programma della d’Urso doveva essere legata alle dinamiche famigliari più volte raccontate al Grande Fratello Vip:

È stato un caso, dovevamo parlare di altro, c’era anche mia figlia Guenda lì presente, Barbara d’Urso mi ha chiesto un parere su Maradona e l’ho dato.

Rispetto alle altre comparsate nei programmi Mediaset:

Ci sono stato ultimamente per motivi famigliari, con tutte le autorizzazioni Rai del caso. Per Mediaset non ho mai fatto contributi giornalistici, ci mancherebbe. Mi aspetto polemiche all’interno di RaiSport? No, ci sono stato stamattina ed era tutto normale

E in futuro come si comporterà?