Mara Venier e Tu sì que vales: un connubio che sembra destinato a non interrompersi mai, nonostante l’attuale padrona di casa di Domenica In abbia abbandonato il programma prodotto da Maria De Filippi da più di tre anni, quando nel 2017 si concluse la sua terza edizione nello show del sabato sera di Canale 5 nel ruolo di giurata popolare.

La Venier pare non aver però dimenticato questa fortunata esperienza, che in qualche modo le ha permesso di rilanciarsi nuovamente dopo le porte chiuse che aveva trovato in Rai, una volta che le venne tolta la conduzione di Domenica In dopo la stagione televisiva 2013/2014. Da quel momento infatti per la conduttrice si apre una nuova stagione che la vede impegnata a Mediaset, in particolare su Canale 5, prima appunto a Tu sì que vales, poi all’Isola dei Famosi come opinionista.

Oggi pomeriggio all’interno di Domenica In, Mara Venier ha ospitato uno dei suoi compagni di avventura nell’esperienza a Tu sì que vales, Teo Mammucari, che di rado si concede alle interviste televisive. I due hanno ripercorso insieme l’esperienza nel talent show di Canale 5, ricordando con affetto e con ironia i tanti momenti vissuti insieme.

La Venier nel corso dell’intervista ha ricordato con piacere, e forse anche con un filo di nostalgia, le numerose risate che le ha regalato l’esperienza a Tu sì que vales, dove, come le ha fatto notare Mammucari, “si giocava e basta”. E allo stesso Mammucari, che le ha fatto notare che la sua mancanza si avverte nel talent show prodotto dalla Fascino, la Venier non si è tirata indietro e non ha escluso un ritorno a Tu sì que vales:

Mai dire mai… Se torno mi metto seduta vicino a te. Lì (nella giuria popolare, ndr) lasciamo Sabrina (Ferilli, ndr) e io mi metto seduta vicino a te.

E Mammucari ha accolto con piacere la suggestione della Venier:

Tu da giurata saresti perfetta.

Chissà se questa ipotesi si concretizzerà veramente. Intanto la Venier non si tira indietro e non è da escludere che nei prossimi anni ci possa essere un riavvicinamento professionale con Maria De Filippi, con la quale è legata da un profondo rapporto di amicizia e di stima reciproca.