Mara Venier, perché non è andata alla presentazione dei palinsesti Rai

La conduttrice era assente all’attesissimo evento, il motivo per cui non è andata a Napoli e non ha partecipato all’appuntamento con la stampa

Mara Venier non ha partecipato alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, evento che si è tenuto venerdì 27 giugno nel centro di Napoli. L’assenza della conduttrice ha subito destato diversi sospetti e sulla mancanza, che si è subito notata, sono iniziate a circolare diverse voci, molte delle quali riguarderebbero i cambiamenti previsti per Domenica IN.

Ma in realtà l’assenza della Venier non sarebbe stata dovuta a presunti attriti con l’azienda di viale Mazzini, quanto piuttosto al marito. E’ stata la stessa conduttrice a condividere alcune immagini in cui ha spiegato dove si trovasse.

Mara Venier non va alla presentazione dei palinsesti: cosa è accaduto

Mara Venier quest’anno non ha preso parte all’evento organizzato presso il centro Rai di Napoli, la conduttrice – nonostante sia un volto di Rai1 e il suo è uno dei programmi più visti – ha preferito non partecipare alla presentazione. In tanti si sono chiesti se la sua assenza fosse dovuta a presunti dissapori con l’azienda di viale Mazzini, ma in realtà zia Mara non era presente perché in viaggio con il marito Nicola Carraro.

La conduttrice ha condiviso alcune immagini a bordo di un jet privato con il marito e ha scritto: “Dopo otto mesi finalmente ci spostiamo“. E’ noto come Nicola Carraro abbia avuto alcuni problemi di salute che l’hanno costretto a una lunga riabilitazione. Adesso che sta meglio, lui e la moglie pare che siano pronti a godersi una vacanza. Dunque la Venier non era presente a Napoli solo perché era diretta altrove con il compagno, pronta a staccare la spina per un po’ e dedicarsi solo a lui e alla famiglia.

Non c’entrano, quindi, i cambiamenti previsti per Domenica IN, che condurrà in compagnia di Gabriele Corsi. La Rai pare che abbia anche deciso alcuni cambiamenti dietro le quinte, potrebbero arrivare un nuovo capo progetto e un nuovo capo autore. Ma pare che la Venier sia più che contenta di queste modifiche decise e dunque non c’è alcun altro motivo dietro la sua assenza alla presentazione. Trattandosi di un evento molto importante, dove i volti Rai erano tutti presenti – da Stefano De Martino a Francesca Fagnani – il fatto che la Venier non ci fosse, com’era prevedibile, ha scatenato diversi rumors.

Del resto, proprio l’anno scorso, dal centro Rai di Napoli aveva annunciato che quella appena conclusa sarebbe stata l’ultima edizione di Domenica In che avrebbe condotto. E, invece, ha deciso che sarà presente anche l’anno prossimo, in una versione diversa e supportata da un altro conduttore, così che avrà sicuramente meno lavoro e potrà dedicarsi, come ha sempre detto di voler fare, di più alla famiglia e al marito. E’ questo il motivo per cui si era detta pronta a lasciare il programma della domenica, salvo poi cambiare idea.