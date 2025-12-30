Mara Venier in ospedale: cosa è successo alla conduttrice di Domenica In

Mara Venier ha scelto ancora una volta la via più semplice e diretta per parlare al suo pubblico: una storia Instagram scattata dal letto di ospedale, con una vistosa medicazione sull’occhio e poche parole che esprimono più di un lungo comunicato. “Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno”.

Mara Venier in ospedale

È bastato questo per far scattare l’apprensione dei tanti fan che la seguono da anni e che ormai vivono quasi in tempo reale il lungo percorso medico della conduttrice.

Secondo quanto riportato da fonti ufficiose vicine alla conduttrice RAI, Mara Venier si è sottoposta a un nuovo intervento per la maculopatia, una patologia oculare che negli ultimi anni l’ha costretta a più procedure ravvicinate. La conduttrice ha ringraziato pubblicamente il professor Andrea Cusumano, lo specialista che la segue e che si è occupato anche di questa operazione. Un rapporto di fiducia costruito nel tempo, mentre la malattia si ripresentava con ostinazione.

I precedenti interventi e la lotta contro la maculopatia

Non è la prima volta che Mara Venier affronta questo problema. Solo a novembre, subito dopo una puntata di Domenica In, era uscita dagli studi Rai per sottoporsi a un intervento programmato. In diretta aveva scelto la strada della sincerità: “Oggi è un po’ difficile per me. Ho un problema alla mia maculopatia. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere bene e faccio molta fatica”. Parole che avevano colpito il pubblico per la loro genuinità, mostrando senza filtri la difficoltà di lavorare quando la vista vacilla.

Il primo intervento a gennaio

Mara Venier aveva cominciato a soffrire maggiormente all’occhio sinistro già alla fine dello scorso anno: “Avevo da poco cominciato a girare il filma Diamanti di Ferzan Ozpetek quando ho avvertito un notevole fastidio a un occhio. Vedevo male, annebbiato e una sera, davanti alla tv, mi sono accorta di vedere solo da una parte. Ovviamente mi sono spaventata. Ho avuto un’emorragia alla retina e mi sono rivolto ai migliori professionisti.

A gennaio la prima operazione d’urgenza: “Il professor Cusumano aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, cosa che mi ha molto spaventato. E invece con il suo aiuto ho recuperato almeno un pochino. Certo, dovrei lavorare meno e stare più calma e tranquilla. E invece mi sbatto come una pazza, non mi risparmio mai e faccio su e giù con il treno tra Roma e Milano”.

Che cos’è la maculopatia essudativa

Tecnicamente si chiama maculopatia essudativa, è una malattia legata alla degenerazione della retina centrale e colpisce la macula, la zona responsabile della visione più nitida. Nel 2024, un’emorragia improvvisa aveva rappresentato la prima avvisaglia: guardando la televisione, la conduttrice si era accorta di vedere soltanto metà dello schermo. Da lì, tra operazioni d’urgenza, controlli e nuovi trattamenti, era iniziato un percorso lungo e complesso.

Il rapporto con il lavoro e la difficoltà di fermarsi

Nonostante tutto, Mara Venier non ha mai nascosto la difficoltà a rallentare davvero. Le trasferte tra Roma e Milano, le prove, le puntate in diretta, gli impegni cinematografici: il ritmo resta alto, spesso troppo per una terapia così delicata. Eppure la conduttrice continua a mostrarsi combattiva, fedele al suo pubblico e alla sua professione.

Il nuovo intervento chiude simbolicamente un anno faticoso, ma la determinazione di Mara Venier sembra intatta. Ancora una volta ha scelto di condividere la sua fragilità, trasformandola in un momento di vicinanza con chi la segue. Un gesto semplice, ma profondamente suo: diretto, spontaneo, umano.