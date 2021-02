Mara Venier, il marito Nicola Carraro è morto… ma è una fake news

Nelle scorse ore, sui propri social, Mara Venier ha postato la notizia, riportata da un sito, della presunta morte del marito Nicola Carraro. La padrone di casa di ‘Domenica In’ ha giustamente smentito l’accaduto, arrabbiata per la fake news riportata dal portale:

“Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che cazzo scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Siete delle merdeeeeeeee!!!!!!Continuo a ricevere messaggi… #megratto #tacci vostra”

Nel giro di poche ore, la bufala ha fatto il giro del web. Il post della conduttrice ha superato i 40mila like ad un’ora dalla pubblicazione.

La presentatrice del contenitore domenicale di Rai1 ha ricevuto attestati di stima, affetto e vicinanza emotiva da parte di amici e colleghi: da Elisabetta Gregoraci (‘Che vergogna’) a Michelle Hunziker (‘Ma roba da matti’) passando per Valeria Marini (‘La cattiveria torna indietro’), Elena Santarelli (‘Lo avevano scritto anche di mio figlio quando era malato di cancro… non sai le telefonate… ho pensato “pensa se mia mamma capita in un articolo così” che tristezza’) e Laura Pausini (‘Che vergogna Mara.. mi dispiace per quello che state vivendo.. un bacio grande a te e a Nicola’).

Anche la figlia Elisabetta Ferracini ha solidarizzato con la mamma: “Strxxzi vergognatevi”.

Altri vip come Patrizia Pellegrino, Max Giusti, Eleonora Daniele, il cantante Andrea Sannino, Eva Grimaldi, Maria Pia Calzone, il pallanuotista Amaurys Perez, Laura Chiatti, Giovanni Ciacci, Nino D’Angelo e Nunzia De Girolamo hanno condannato nettamente questo titolone acchiappalike.

Foto | Instagram