A raccontare quanto accaduto venerdì pomeriggio a Milano è il sito Leggo. Tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini ci sarebbero state parole di fuoco. I fatti si riferiscono alla festa per i 70 anni del giornalista, che dal 29 aprile 2011 ha dovuto abbandonare la televisione per gravi problemi di salute.

Cosa sarebbe accaduto, in particolare? Ci sarebbe stato un aspro confronto tra Mara Venier e Matilde, la figlia minore del conduttore. Dovuta a cosa? Secondo la ricostruzione di Leggo, tutto sarebbe nato dal fatto che la Venier si sia presentata alla festa pomeridiana insieme ad un’altra persona, che non risultava tra gli invitati. Una scelta (dovuta, a quanto pare, alla decisione di zia Mara di non viaggiare da sola, dopo la brutta caduta rimediata alcuni mesi fa) che non sarebbe stata apprezzata dalla figlia di Sposini, perché considerata – visto il contesto precario legato alla pandemia – un rischio inutile per il giornalista.

Ma il vero casus belli sarebbe stato rappresentato dalla manifestata intenzione della Venier di dedicare una parte della puntata di Domenica In del 20 febbraio proprio a Lamberto Sposini. Una idea evidentemente mossa dall’affetto della conduttrice nei confronti del giornalista con il quale conduceva La vita in diretta proprio quando si verificò il grave malore.

Una iniziativa che però non sarebbe stata affatto gradita dalla famiglia di Sposini. Da qui sarebbe esploso un confronto decisamente teso, con l’ex moglie di Sposini intervenuta in difesa della figlia.

Al momento non risultano conferme ufficiali rispetto a quanto fin qui descritto, ma va segnalato che sabato mattina Mara Venier su Instagram ha dedicato un post a Sposini (“Caro Lamberto,è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio“), aggiungendo l’eloquente hashtag #chidevecapirecapisca. Per la cronaca, a Domenica In non è andato in onda nessun omaggio al giornalista.