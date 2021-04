Il 29 aprile 2011 un malore impediva a Lamberto Sposini di condurre la puntata quotidiana de La vita in diretta. Una puntata speciale e allungata, dedicata in larga parte al matrimonio reale tra William e Kate. Il giornalista in tv non ci sarebbe più tornato e oggi, a dieci anni esatti da quella maledetta giornata, Alberto Matano ha voluto omaggiare Sposini. “Oggi voglio cominciare con un saluto ad un amico”, ha detto il padrone di casa in apertura. “Un amico nostro, un amico vostro, di voi telespettatori, un giornalista che ha fatto la storia di questo programma. Voglio salutare con tutto il cuore di tutti noi Lamberto Sposini, forza Lamberto ti mandiamo un abbraccio, noi siamo con te”. Poche parole, nessuna comunicazione ulteriore, per una vicenda che non ha bisogno di eccessivi commenti.

Sposini approdò a La vita in diretta nella stagione 2008-2009, subentrando a Michele Cucuzza. Guidò due edizioni in solitaria, fino a quando nel settembre 2010 la Rai decise di affiancargli Mara Venier. Un’accoppiata che, dopo il primo periodo di assestamento, si mise in mostra regalando leggerezza e prove di sincera sintonia.

Quel giorno di fine aprile l’inizio de La vita in diretta era stato fissato alle 14.10. Ma la Venier apparve, da sola, solo dopo le 15: “Lamberto non si è sentito bene. Stavamo per partire alle 2 e ha avuto un leggero malessere. Sembra che tutto stia andando bene e si stia riprendendo”. Non era vero, ma la conduttrice era sincera. Sarebbe stata informata sulle reali condizioni del collega solo alle 17, quando il talk cedette il testimone al Tg1 per non tornare più in onda.