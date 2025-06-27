“Mara Venier furiosa con la Rai”. Cosa sta succedendo

Atteso l’evento Rai dedicato all’annuncio dei palinsesti della prossima stagione tv. Evento che prevede la presenza di tutti i volti della scuderia della rete di stato, personaggi che saranno protagonisti della neo programmazione. Come di consueto l’appuntamento è stato preceduto da più di una polemica che ha allertato l’opinione pubblica: tra queste sicuramente il botta e risposta tra i vertici di rete e Sigfrido Ranucci di Report. Il programma d’informazione, tra i più accreditati in Rai, nella prossima stagione subirà un taglio di ben 4 puntate e questo poco è piaciuto alla redazione del format.

Secondo quanto riferito da L’Espresso Report non è stato il solo programma penalizzato. A quanto pare anche Mara Venier sarebbe furiosa con la Rai e avrebbe minacciato di non presenziare alla presentazione dei palinsesti a Napoli. Nei giorni scorsi la conduttrice ha confermato la sua presenza a Domenica in, convita proprio dai dirigenti di rete a non lasciare nel 50esimo anniversario del programma. Mara ha poi spiegato che durante la prossima stagione il format sarà più corale e non sarà sola alla conduzione. Una scelta che le permetterà di non essere l’unica responsabile e che le farà vivere l’impegno con meno pressione.

Ora sembra che la dirigenza di rete abbia apportato dei cambiamenti al contenitore domenicale: “Mara Venier minaccia di non andare all’evento di presentazione dei palinsesti”, così ha scritto il popolare settimanale. Le ragioni di questa protesta sarebbe legate a scelte fatte dalla dirigenza senza consultare la conduttrice, che è convinta che il successo di Domenica in non è legato solo a lei che appare in video ma a tutta la squadra che lavora dietro le quinte.

Mara Venier contesta le scelte della dirigenza Rai su Domenica in

I rumors accreditati rivelano che le ragioni del dissenso di Mara Venier sono legate al fatto che la Rai avrebbe disposto il cambio di capo d’un autore e d’un capo progetto, decisione che Mara Venier non avrebbe approvato. Inoltre non sarebbe stata neanche consultata. Questo ha allertato la conduttrice che ha protestato con i vertici e ora potrebbe non essere presente a Napoli.

Certo Mara è uno dei volti Rai maggiormente accreditati, porta alla rete di stato ascolti rilevanti soprattutto nel dì di festa e la sua assenza all’evento del 27 Giugno sarebbe inopportuna. Mara dovrebbe avere al suo fianco nella nuova stagione di Domenica in Gabriele Corsi, mentre Nek, il cui nome è stato fatto più volte in questi giorni. avrebbe declinato l’invito per dedicarsi ad un format itinerante in giro per l’Italia.

Antonella Clerici, assente giustificata all’evento palinsestI

Anche Antonella Clerici non dovrebbe essere presente all’evento palinsesti Rai. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e non solo, milita nella rete di stato da diversi anni ed è un personaggio di punta. La Clerici non avrebbe condiviso la decisione di mandare in onda The Voice il sabato sera, e per questo avrebbe scelto di non andare all’appuntamento con la stampa.

Per ora non ci sono nuove informazioni e la situazione è in continua evoluzione, non resta che attendere tutti gli annunci ufficiali, solo così i rumors potranno placarsi.