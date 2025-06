Mara Venier: età, dove vive, figli, come sta il marito Nicola

Ribattezza “Signora della Domenica”, Mara Venier è tra i volti tv più accreditati. Cavalca l’onda del successo da diversi anni e il pubblico le ha sempre manifestato un grande affetto. Conduce Domenica in d’alcune stagioni e ha riportato il contenitore della dì di festa di Rai Uno a conquistare dati share rilevanti. Più volte si è detta pronta a cedere il testimone, ma ogni fine stagione conferma la sua presenza all’edizione successiva. Di origini venete, Mara ha debuttato nel mondo dello spettacolo molto giovane. Poco più che diciotenne si è trasferita a Roma dove ha fatto diversi lavori, ha poi aperto un negozio di abiti usati a Campo di Fiori e grazie all’attività ha conosciuto diversi personaggi noti.

Classe 1950, Mara Venier ha sempre dimostrato carattere e determinazione. Nel lavoro ha vissuto periodi no, ma non ha mai perso l’entusiasmo e l’affetto della gente. Prima della tv ha intrapreso la carriera di attrice: ha recitato con registi come Dario Argento e con attori come Renato Pozzetto, Jerry Calà e Lino Banfi. In seguito ha preso parte alla fiction La voce del cuore con Gianni Morandi, ma è la tv che le ha dato fama e popolarità.

Nel 1988 ha condotto il sui primo programma su Rai 1, Troppo Forti, e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa. Dopo essere stata nominata tra le donne più amate della televisione nel 1993 l’è stata affidata la conduzione di Domenica in. In seguito ha collaborato con i grandi della tv: da Mike Buongiorno a Corrado e Jerry Scotti. Recentemente ha accettato di tornare a recitare per il cinema: Ferzan Ozpetek le ha offerto un ruolo, che non poteva rifiutare, in Diamanti.

Mara Venier vita privata

La conduttrice di Domenica in oggi è sposata con Nicola Carraro, che negli ultimi mesi non è stato bene. A soli 17 anni Mara ha sposato Francesco Ferracini, i due hanno vissuto un amore intenso anche se breve. Dalla loro unione è nata Elisabetta, ma il matrimonio è finito poco dopo l’arrivo della bambina. In seguito la conduttrice ha conosciuto Pier Paolo Capponi, di cui si è innamorata a prima vista. Dalla relazione nel 1975 è nato Paolo, ma anche questa storia non ha avuto un seguito.

Durante le riprese di Vado a vivere da solo, Mara ha conosce Jerry Calà. Tra loro c’è un vero colpo di fulmine e decidono di scappare a Las Vegas dove si sposano, un unione che non ha avuto futuro visto che non fu mai convalidata in Italia. Jerry e Mara sono rimasti molto amici, sono parte l’uno della famiglia dell’altra e l’attore ha sempre dichiarato di sentirsi molto legato ai figli della conduttrice. Per circa 12 anni la Venier ha avuto una storia importante con Renzo Arbore, ma i due non hanno mai pensato di sposarsi: la relazione si è conclusa nel 1997.

Dove vive Mara Venier, e come sta oggi il marito Nicola

Mara Venier ufficialmente vive a Roma in uno splendido attico situato in uno dei quartieri più prestigiosi e centrali della capitale, anche se negli ultimi mesi si è trasferita a Milano per stare vicino al marito che non è stato bene. Il produttore cinematografico causa di alcune patologie si è sottoposto a diverse terapie, oggi sta meglio anche se nei giorni scorsi è stato di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

I due si sono mostrati sui social, Mara ha pubblicato un post dove incoraggia il marito: “Daje amore mio“, questa la didascalia che accompagna lo scatto dove i due si mostrano in ospedale sorridenti. Tutto sembra far pensare che il peggio sia passato.L’83enne ad inizio anno è stato colpito da una polmonite e un’ernia del disco che lo ha costretto in sedia a rotelle:

“Buongiorno amici, riabbracciamoci con le parole e in alto i cuori, sempre. Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni. Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio. Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua“, ha scritto Carraro sui social tranquillizzando chi lo segue sempre con affetto.