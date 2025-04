Mara Venier: età, carriera e vita privata della conduttrice di Domenica In

È iconica, solare, profondamente empatica, spontanea. Pensando a Mara Venier, sono queste le prime parole che traducono al meglio il suo essere, ciò che arriva guardandola in televisione. È una professionista di un certo calibro, grintosa, e per il pubblico, ormai, a tutti gli effetti, un volto familiare.

Una carriera longeva e ricca di successi la sua, ma anche costellata di momenti complessi, che ha sempre saputo affrontare con grande coraggio. È molto facile immedesimarsi in una donna come lei, che ama la vita, la famiglia, sa custodire i suoi affetti come un tesoro prezioso.

Ed è per tutte queste ragioni che il pubblico la ricopre di affetto, soprattutto sui social, che oggigiorno sono il più grande tramite tra personaggi famosi e fan. Grazie alle piattaforme social, infatti, si possono avere maggiori informazioni sui propri beniamini, esprimere loro affetto e opinioni, che con molta probabilità saranno letti.

Ma cosa sappiamo della Signora della Domenica, al di là delle telecamere, e come è cominciata la sua carriera?

Mara Venier, una lunga carriera di successi

Mara Poloveri, il cui nome d’arte è Mara Venier, è nata nel 1950 a Venezia, ed è prossima a compiere 75 anni, nel mese di ottobre.

La sua è una carriera brillante, e nasce al cinema, con un esordio che ha luogo nei primi anni ’70. Di quegli anni sono i suoi film più famosi, ossia Diario di un italiano (1973), Zappatore (1980), Al bar dello sport (1983). Ha recitato anche in diverse fiction, come La voce del cuore, e poi nei film Il goal del martin pescatore, Ritornare a volare.

Dopo circa trent’anni lontana dal mondo del cinema, nel 2024, Mara Venier è tornata a recitare nel film di successo di Ferzan Özpetek, Diamanti, nel ruolo di Silvana.

Per quanto concerne la sua carriera televisiva, la conduttrice, dal 1993 al 1997, diventa definitivamente popolare conducendo Domenica In, di cui è ancora oggi la regina indiscussa. Inizialmente, conduceva al fianco di Luca Giurato.

A partire dal 1997 e fino al 2000, la conduttrice approda sulle reti Mediaset, presentando Donna sotto le stelle e Ciao Mara. A partire dal 2001, c’è un nuovo ritorno in Rai, dove riprende le redini di Domenica In, ma gli ascolti non la premiamo. La rete, decide quindi di sostituirla con Paolo Bonolis.

Venier rientrerà più volte al timone della fortunata trasmissione domenicale, ma nel 2006, la dirigenza Rai la sospende, in quanto non sarebbe riuscita a bloccare una rissa tv tra Zequila e Pappalardo.

Negli anni seguenti, fino al 2010, conduce la Vita in diretta con Lamberto Sposini. Torna a condurre, nel periodo 2013-2014, Domenica In. In seguito, per un periodo, prende parte al programma di Maria De Filippi, Tu sì que vales, in giuria. Da diversi anni, ormai, è tornata con successo al timone di Domenica In.

Mara Venier: vita privata, salute del marito

La vita di Mara Venier è di quelle intense, dove l’amore, è al centro. Non solo lavoro, ma anche grande cura per l’aspetto sentimentale, per i suoi affetti più cari.

All’età di 17 anni, Mara resta incinta e sposa il compagno Francesco Ferracini, modello, da cui ha avuto la figlia Elisabetta. Presto la relazione termina, e molto tempo dopo, conosce l’attore Pier Paolo Capponi, con cui ha una relazione da cui nasce il suo secondo figlio, Paolo.

Anche questa relazione giunge al capolinea, e nel 1984 sposa a Las Vegas l’attore Jerry Calà, da cui si separa, ma con il quale pare che Mara abbia mantenuto ottimi rapporti, e un sincero affetto. Trascorso del tempo, la conduttrice conosce Renzo Arbore e con lui resterà 12 anni. La relazione tra i due si chiude nel 1997, e nel 2006, Mara convola a nozze con Nicola Carraro, ex produttore cinematografico, dopo una romantica proposta a Dubai, nel periodo di Capodanno.

Come sta il marito di Mara Venier

E proprio riguardo suo marito, in questi ultimi mesi, l’uomo ha vissuto un momento molto difficile a causa di una serie di problemi di salute, che lo hanno molto provato. Mara, per stargli accanto, ha deciso di trasferirsi a Milano.

Una buona notizia è arrivata a proposito della salute di Nicola Carraro, ed è stato proprio lui a condividere i suoi miglioramenti, su Instagram. Alcuni mesi fa aveva raccontato di soffrire di un mix tra ernia del disco e polmoni, e di aver perso anche diversi chili.

Di recente, invece, l’uomo ha aggiornato i follower, spiegando che dopo 5 mesi senza potersi alzare, a causa di terribili dolori, oggi riesce ad alzarsi in piedi e a camminare. A fine post, ha aggiunto:«Miracolo? No, sono le eccellenze ospedaliere del nostro Paese, viva Treviso».