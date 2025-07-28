Mara Venier e la nuova Domenica In, i due nomi proposti alla conduttrice dopo il no di Gabriele Corsi

Quale futuro per Domenica In? La programmazione della prossima edizione del popolare programma di Rai 1 è stata oggetto di diversi cambiamenti, con la presentazione di nuove proposte da parte della Rai per Mara Venier. Inizialmente, si parlava di una conduzione corale, ma con il cambiamento di progetto, il programma sembra essere destinato a un’altra forma.

Gabriele Corsi, che inizialmente era stato designato per affiancare Mara Venier alla conduzione, ha deciso di ritirarsi dalla trasmissione. Il conduttore ha spiegato che la sua scelta è stata motivata dal cambiamento delle linee guida artistiche del programma, che ha reso la proposta iniziale non più aderente alle sue aspettative. La Rai ha, dunque, dovuto rivedere il piano e proporre nuove soluzioni.

Secondo quanto trapela, l’unica richiesta avanzata dalla conduttrice veneta riguarderebbe la separazione delle conduzioni, con l’intenzione di non miscelare troppo i ruoli. La Venier avrebbe sottolineato che, nonostante la partenza di Corsi, l’idea di un cast corale non sia ancora da escludere del tutto, lasciando quindi la porta aperta a possibili nuovi innesti.

Le nuove proposte della Rai

Dopo il ritiro di Corsi, la Rai non ha perso tempo e ha proposto a Mara Venier due nuovi nomi per la co-conduzione di Domenica In: Enzo Miccio e Umberto Broccoli. La direzione daytime di Rai 1 avrebbe avanzato questi nomi alla conduttrice, sperando di trovare una soluzione che risponda alle nuove esigenze del programma.

Enzo Miccio, noto per la sua carriera da esperto di cerimonie e per la conduzione di Top – Tutto quanto fa tendenza su Rai 2, sembrerebbe essere un nome gradito dalla Venier. La conduttrice, infatti, sembra aver apprezzato l’idea di collaborare con lui, anche per la sua esperienza consolidata nella televisione.

D’altro canto, il nome di Umberto Broccoli non ha entusiasmato altrettanto Mara Venier. Nonostante la sua lunga carriera, Broccoli sarebbe stato proposto per raccontare la storia di Domenica In, un viaggio televisivo che affonda le radici nella lunga tradizione della trasmissione. Tuttavia, secondo quanto riportato, la Venier non sarebbe convinta della proposta, ritenendo che il suo ingresso non porterebbe un contributo fresco al programma.

L’incertezza regna sul futuro di Domenica In, con Mara Venier ancora al centro di una serie di polemiche e dubbi. Nonostante le proposte avanzate dalla Rai, la conduttrice continua a essere determinante per il successo del programma. A meno di sorprese dell’ultima ora, la situazione dovrebbe sbloccarsi dopo la pausa estiva, con nuove notizie che potrebbero arrivare a breve. Nel frattempo, le trattative proseguono e i fan di Domenica In sono in attesa di scoprire quale sarà il volto finale della prossima edizione.