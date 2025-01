Insieme a Domenica in hanno fatto il pieno di ascolti e allora perchè non in un ritorno in un fiction?

Mara Venier e Gianni Morandi, un ritorno insieme in una fiction? Perché no

E cosi, di circa un punto e mezzo, la Domenica in di Mara Venier ha superato Amici di Maria De Flippi. Lo ha fatto in tutta la prima parte della trasmissione che ha totalizzato un media del 23,9% di share e 3.234.000 telespettatori, Lo ha fatto decollando da un 15% iniziale ed arrivano al 26% di share, superando la curva di Amici che si era stabilizzata fra il 23 ed il 24% di share (trovate il nostro consueto grafico delle curve share minuto per minuto in fondo a questo post).

Ebbene, Domenica in ha superato Amici di Maria De Filippi grazie all’incontro fra Mara Venier e Gianni Morandi. Confermando quando è l’alchimia fra chi c’è dall’altra parte del vetro della televisione e la complicità con il pubblico della tv, che funziona. Viene quindi quasi automatico pensare che sarebbe il caso di mettere insieme Mara e Gianni per un programma televisivo.

La nostra mente però è tornata indietro di 30 anni, esattamente al 1995, quando nel pieno del successo della sua Domenica in, Mara fu chiamata da Canale 5 ad interpretare una fiction. Per quella fiction Mediaset chiamò come suo partner proprio Gianni Morandi. Stiamo parlando de “La voce del cuore“. Miniserie televisiva di Canale 5 diretta da Lodovico Gasparini, in onda in quattro puntate nell’autunno 1995. I protagonisti erano appunto Mara Venier, Gianni Morandi, Mara Venier, Andrea Roncato e Claudia Pandolfi.

La mente dunque domenica ci è tornata a quell’autunno del 1995 e ci siamo detti, perchè non una nuova fiction con Mara Venier e Gianni Morandi? Magari stavolta su Rai1? Mara è reduce dal successo della sua partecipazione al film di Ferzan Özpetek “Arrivi tu e tutto diventa magico”. Una interpretazione la sua che ha riscosso tanti consensi di pubblico e critica. Per Gianni sarebbe poi un ritorno davanti alla macchina da presa con parecchi significati.

Ecco dunque che sarebbe giusto un ritorno insieme in tv, ma in una fiction insieme. Se son rose fioriranno, si dice in questi casi. Ecco ora qui sotto, come promesso, le curve dello share minuto per minuto di domenica pomeriggio e di seguito il pezzo “Fino alla fine del mondo” che faceva da colonna sonora a quella fiction.

Fino alla fine del mondo – Gianni Morandi