Mara Venier e Carlo Conti insieme in un programma amatissimo: le anticipazioni sulla nuova edizione

La televisione generalista, quando decide di cambiare pelle, lo fa senza mezze misure. E questa volta la Rai sembra aver scelto la strada più rischiosa – e forse più interessante – per Dalla strada al palco: azzerare tutto ciò che funzionava per riscrivere il programma da capo. Una vera mutazione genetica.

Secondo le indiscrezioni sempre più insistenti, il talent che aveva trovato un suo equilibrio tra racconto e spettacolo si prepara a una svolta radicale già dalla prossima edizione, attesa ad aprile. Il primo segnale è anche il più evidente: via la conduzione tradizionale. Tradotto: niente più coppia al timone, niente più “guida” narrativa. Un taglio netto, quasi provocatorio.

Le novità per la nuova edizione

Il primo nome a uscire di scena è quello di Nek, volto riconoscibile delle ultime stagioni, che ha deciso di spostarsi altrove, entrando stabilmente nell’universo The Voice. Una scelta che racconta molto anche delle dinamiche interne alla Rai: i talent si muovono, si redistribuiscono, si ricollocano dove il format sembra più solido o più centrale nella strategia di rete.

Più sottile, ma altrettanto significativa, è la posizione di Bianca Guaccero. Non esce, ma cambia completamente ruolo. Non più conduttrice, bensì presenza “di sistema”: un passaggio dalla narrazione alla valutazione, dalla guida al giudizio. Una trasformazione che, nel linguaggio televisivo, equivale a una retrocessione formale ma a una possibile nuova centralità editoriale.

Il vero colpo, però, è l’ingresso di Carlo Conti. Non come padrone di casa – ruolo che gli sarebbe quasi naturale – ma come giurato. Una scelta controintuitiva, che ribalta le gerarchie e accende la curiosità. Conti, volto rassicurante e istituzionale, prestato al commento e alla valutazione: un cambio di prospettiva che potrebbe ridefinire anche il tono del programma.

E poi c’è la giuria, destinata a diventare il vero motore dello show. Se il format rinuncia alla conduzione, deve necessariamente spostare il peso sul tavolo dei giudici. Qui entrano in gioco due nomi che, da soli, valgono metà della narrazione televisiva italiana: Mara Venier e Nino Frassica. La prima, regina del daytime, capace di trasformare qualsiasi contesto in racconto emotivo. Il secondo, imprevedibile per definizione, con quella cifra ironica che può alleggerire anche i momenti più costruiti.

Il risultato, almeno sulla carta, è un equilibrio delicato: meno struttura, più reazione. Meno scaletta rigida, più dinamica da spettacolo “aperto”. Un modello che guarda chiaramente a format di successo come Tú sí que vales, ma prova a farlo senza replicarne la formula in modo diretto.

A completare il quadro, l’introduzione di elementi narrativi che strizzano l’occhio alla televisione emotiva: bambini in studio, momenti sorpresa, “carrambate” pensate per amplificare il racconto personale degli artisti. Una scelta che punta a coinvolgere, ma che dovrà evitare il rischio di scivolare nel già visto.

La vera domanda, però, resta una sola: togliere la conduzione è un atto di coraggio o un salto nel vuoto? Perché in televisione, più che altrove, togliere un punto di riferimento significa riscrivere completamente il rapporto con lo spettatore.