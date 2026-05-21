Gemma Galgani infiamma la sfilata di Uomini e Donne: look audace in total black con minigonna e stivali overknee di pelle. La dama torinese si prende il centro della scena e sfida le rivali del parterre con un’iconica sfilata sulla passerella dello show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani in minigonna e stivaloni: la dama sfida le rivali a Uomini e Donne

Il pomeriggio di Canale 5 si è infiammato ancora una volta attorno alla sua figura più iconica, discussa e indubbiamente magnetica. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il dating show sapientemente orchestrato da Maria De Filippi, i riflettori si sono accesi sulla sfilata del parterre femminile, un appuntamento che puntualmente trasforma lo studio in un ring di stile, provocazione e accesi confronti.

Ma a rubare la scena, catalizzando l’attenzione del pubblico e dei cavalieri, è stata lei: Gemma Galgani. La dama torinese è scesa in passerella con un outfit che ha immediatamente spaccato lo studio e ridefinito, per l’ennesima volta, le regole del gioco e dell’età.

Il look audace della dama del trono over

Gemma ha deciso di osare, scendendo la celebre scalinata con un look total black audace e iper-femminile. Una giacca sartoriale dal taglio maschile lasciata aperta, una minigonna decisamente corta e, a completare il tutto, un paio di stivaloni neri lucidi alti fin sopra al ginocchio con tacco a spillo.

Un outfit da vera e propria femme fatale moderna che la Galgani ha indossato con una disinvoltura invidiabile, sfilando a braccia aperte con un sorriso radioso che esprimeva tutta la sua ritrovata sicurezza. La performance, studiata per colpire nel segno e forse per scuotere qualche cuore tiepido nel parterre maschile, ha centrato l’obiettivo, dimostrando che il desiderio di mettersi in gioco e di sedurre non conosce anagrafe.

Come ampiamente prevedibile, l’ingresso di Gemma ha scatenato un vero e proprio terremoto in studio. Se da una parte i cavalieri hanno espresso unanime apprezzamento, premiando la sua audacia e la forma fisica impeccabile con voti alti, dall’altra non è mancato il fuoco incrociato delle critiche.

Tina Cipollari è passata immediatamente al contrattacco, stroncando l’esibizione con la sua consueta ironia tagliente e accusando la dama di esagerazione e di inadeguatezza rispetto al contesto. Ne è nato un acceso scontro verbale che ha coinvolto anche altre dame del parterre, infastidite dalla capacità della Galgani di accentrare costantemente l’attenzione mediatica del programma su di sé.

La sfilata di oggi conferma una verità televisiva ormai assoluta: piaccia o non piaccia, Gemma Galgani resta il motore immobile di Uomini e Donne Over. La sua capacità di dividere il pubblico, di passare dal romanticismo più puro alle sfilate ad alto tasso di sensualità, rappresenta il cuore pulsante del format pomeridiano.

Con questo look graffiante e l’attitudine da eterna ragazza, Gemma non ha solo sfidato le sue storiche rivali in passerella, ma ha ribadito la sua centralità nel programma, dimostrando che, quando si tratta di fare televisione e di catturare lo spettatore, la regina indiscussa dello studio resta ancora lei.