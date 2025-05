Mara Venier, arriva la novità per la prossima stagione: chi la affiancherà

Dopo che è arrivata la conferma che sarà ancora al comando di Domenica IN, arrivano le prime anticipazioni su come sarà il programma

Quella di quest’anno sarebbe dovuta essere l’ultima edizione che avrebbe condotto, Mara Venier lo aveva anticipato lo scorso luglio – in occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025 e lo aveva ripetuto all’inizio del programma – ma a quanto pare, alla fine ha deciso di restare alla conduzione. Il programma, però, pare che sarà un po’ rivoluzionato e si proverà a fare un ritorno alle origini, quando a condurre c’era Corrado ed era un grande contenitore che raccoglieva più momenti. Ci sarà sempre la zia nazionale, ma al suo fianco avrà altre due persone.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Affari Italiani, mentre l’agente della Venier avrebbe già incontrato i vertici Rai per discutere del suo futuro, sono iniziate a trapelare alcune anticipazioni che riguardano l’aspetto che avrà la nuova Domenica IN, che l’anno prossimo compirà ben 50 anni. Al fianco della Venier ci sarebbero due nomi già noti al grande pubblico, parliamo di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, coppia che abbiamo già visto unita per commentare l’Eurovision song contest.

Mara Venier continua a Domenica IN, ma lo show cambia volto

Sebbene, come abbiamo detto, si tratta al momento di sole indiscrezioni che non troverebbero alcuna conferma, pare che Domenica IN cambierà e tornerà a essere quel programma contenitore che era stato alle origini. Lo show che, sembra essere quasi certo, avrà ancora Mara Venier come principale conduttrice, sarà diviso in diversi momenti, alla cui guida potrebbero essersi Malgioglio e Corsi.

Un format corale con zia Mara a capo, l’intenzione sarebbe quella di cambiare un po’ lo show, che è uguale da tantissimi anni. E non perché le cose non vadano bene, anzi, la Venier registra ancora ascolti record e a viale Mazzini sanno bene che il programma ha il suo volto e senza di lei potrebbe essere difficile ottenere simili risultati. Ma perché cambiare forse fa sempre bene e in questo modo la conduttrice vedrebbe il suo lavoro drasticamente ridotto.

Uno dei problemi che aveva spinto la Venier a ripetere, non è la prima volta che lo dice, che avrebbe smesso di condurre di Domenica IN pare sia la mole di lavoro che la tiene lontana dal marito e dai suoi familiari. Se avesse altri conduttori al suo fianco, il carico sarebbe senza dubbio più leggero e lei potrebbe continuare a stare in tv, ma con meno impegni.

Al momento non vi è nulla di certo, per sapere con esattezza quale volto avrà il programma della domenica di Rai1 dovremo attendere la presentazione del prossimo palinsesto, che dovrebbe esserci tra fine giugno e inizio luglio. In quel momento i vertici di viale Mazzini ufficializzeranno i programmi che andranno in onda per la prossima stagione televisiva, dunque anche Domenica IN.