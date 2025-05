Mara Venier, durante la puntata odierna di Domenica In, ha risposto velocemente ad una polemica (una delle tante…) scoppiata dopo la puntata speciale sanremese del contenitore di Rai 1, lanciata da Mow e rilanciata da Dagospia.

Durante l’intervista al vincitore della 75esima edizione del Festival, Olly, infatti, Mara Venier l’aveva invitato più volte a togliersi il maglioncino (“Amore, scusa un momento, ma non hai caldo con ‘sto maglioncino? Ma toglitelo, amore… Ma perché, sei tutto sudato!”). La conduttrice aveva anche leggermente sfilato una manica del maglioncino in questione e, vedendo il cantante accaldato, gli ha anche offerto un bicchiere d’acqua, per la cronaca.

Anche la puntata di oggi di Domenica In vede molti ospiti provenienti dall’ultima edizione della kermesse sanremese, condotta con successo da Carlo Conti. Tra questi, c’è Francesco Gabbani che ha partecipato a Sanremo con la canzone Viva la vita.

Dopo l’intervista, il cantautore toscano si è esibito con il suo brano ma, avvertendo un po’ di caldo, si è sfilato la giacca, consegnandola a Mara Venier. A questo punto, la conduttrice ha detto la sua circa la precitata polemica:

Come vedete, come vedete, non ho chiesto io di togliersi la giacca, altrimenti vengo accusata di molestie! Se l’è tolta lui e la Zia gliela tiene! No perché qui bisogna stare attenti… Per aver detto ad Olly, “Togliti il maglione che fa caldo”, hanno parlato di molestie…

Di seguito, il commento di Gabbani:

Ma avevi ragione, è un bel ragazzo!

Come già scritto in precedenza, c’è tanto Festival di Sanremo anche nella puntata di oggi di Domenica In. Oltre a Gabbani, infatti, ospiti di Mara Venier sono Simone Cristicchi, quinto classificato con la canzone Quando sarai piccola, Settembre, vincitore della categoria Nuove Proposte con la canzone Vertebre, Marco Masini, che ha duettato con Fedez durante la serata dedicata alle cover, e anche Topo Gigio, che ha duettato a Sanremo con Lucio Corsi.