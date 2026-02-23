Mara Sattei chi è: età, dove vive, studi, fratello famoso, carriera, compagno. Tutto sull’artista di Sanremo 2026

Mara Sattei è tra i big in gara a Sanremo 2026: età, dove vive, studi, fratello famoso e vita privata. Tutto sulla giovane artista.

Mara Sattei è una cantante e cantautrice italiana nata a Fiumicino (Lazio) nel 1995: il suo vero nome è Sara. Conosciuta per il suo stile pop e urban, è cresciuta con la musica nel sangue: la madre canta in un gruppo gospel e da bambina ha studiato canto e pianoforte, sviluppando presto una forte passione per la musica. Cresciuta artisticamente caricando le prime cover su YouTube già nel 2008, Mara ha tentato la strada dei talent partecipando nel 2013 al celebre show televisivo Amici di Maria De Filippi, dove si è conquistata un posto al serale e si è fatta notare dal pubblico.

La sua carriera è costellata di successi e collaborazioni importanti. Dopo un periodo di pausa e un trasferimento a Londra, è tornata sulla scena musicale con singoli che ottengono ampia visibilità, tra cui Nuova registrazione 326, certificato disco d’oro. Un elemento chiave della sua storia artistica è il legame con il fratello Thasup (all’anagrafe Davide Mattei), rapper e produttore discografico molto noto nella scena musicale italiana.

Thasup ha prodotto molti dei suoi primi lavori e ha collaborato con lei ripetutamente, contribuendo allo sviluppo del suo sound e alla sua popolarità. Il rapper gode anche della credibilità degli addetti ai lavori e ha collaborato con diversi artisti di ultima generazione. Attualmente Mara Sattei vive a Roma, dove continua a lavorare intensamente alla sua carriera musicale. Città a cui è particolarmente legata.

Mara Sattei, carriera e successi: la svolta a Sanremo

Il percorso artistico di Mara Sattei l’ha portata rapidamente a diventare una delle voci più seguite della nuova generazione di cantanti italiane. Dopo l’esperienza ad Amici, pubblica vari EP e singoli tra cui Scusa (2021), collabora con artisti come Gazzelle, e nel 2022 pubblica il suo primo album in studio Universo, che include anche brani apprezzati dalla critica e dal pubblico.

Il 2023 è un anno di svolta: partecipa al Festival di Sanremo con Duemilaminuti, brano scritto con Damiano David dei Måneskin, ottenendo riconoscimenti speciali come il premio CoReCom contro la violenza sulle donne. Nel 2026 ritorna sulla celebre scena sanremese nella categoria Big con il brano Le cose che non sai di me, confermando la sua crescita artistica.

Vita privata: chi è il compagno di Mara Sattei

Sul piano personale, Mara Sattei mantiene un profilo riservato ma noto: dopo una relazione con il rapper Danny La Home durante Amici, dal 2023 è sentimentalmente legata a Alessandro Donadei, conosciuto come Dona, chitarrista e produttore discografico. Nel 2025 ha accettato la proposta di matrimonio da parte di Alessandro, un momento condiviso sui social dai fan e dal mondo della musica italiana.

Oltre alla musica, Mara è molto attiva in rete, dove ha accumulato un seguito significativo, consolidando una fanbase giovane e appassionata. Sui suoi profili condivide diversi momenti del suo lavoro, ma anche momenti della sua quotidianità privata.