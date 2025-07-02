Manuela Moreno, il nuovo compagno, Galliani e le nozze saltate (tre volte). La vita privata della giornalista Rai

Manuela Moreno è tra le giornaliste Rai maggiormente accreditate. Milita nella rete di stato da diversi anni e dopo la conduzione del telegiornale le sono state affidate diverse rubriche tra cui TG2 Post. Oggi è alla guida di Filo Rosso, talk che tratta temi di attualità, cronaca e politica e ospita diversi personaggi. Un format dedicato alle inchieste e all’approfondimento di argomenti che saranno in primo piano durante l’Estate 2025. Un compito che la Moreno ha accettato con entusiasmo e che conferma il suo rigore giornalistico, e il suo impegno nel confronto e nelle comunicazione.

E se professionalmente la giornalista è un libro aperto, della sua vita privata si conosce molto poco anche se occasionalmente è stata protagonista del gossip. Manuela Moreno non è sposata, ne tanto meno ha figli eppure la giornalista ha mancato l’altare per ben tre volte. Strano da credere, ma come lei stessa ha raccontato nel salotto di Monica Setta Storie di Donne al Bivio, la Moreno ha rivelato che in passato è stata legata ad un uomo con cui aveva deciso di sposarsi, stavano preparando le nozze ma poi lui , qualche giorno prima del giorno fatidico, è sparito:

“Una volta però a tre giorni prima del matrimonio fu lui a sparire. È proprio sparito. lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui però non è mai arrivato…“. Più recentemente è stata fidanzata con discografico Giacomo Maiolini, i due dovevano sposarsi, ma il matrimonio non si è mai celebrato: ““Ho chiuso una storia che durava da anni e che si sarebbe potuta concludere con le nozze.” Oggi ha un nuovo compagno con cui sta costruendo una storia importante, ed è certa che è la persona giusta per condividere il resto della vita.

Manuela Moreno e la storia con Galliani: perché è finita

La conduttrice di Filo Rosso ha avuto una storia importante anche Adriano Galliani, ex dirigente del Milan. I due stavano per sposarsi, ma poi la relazione ha subito una battuta d’arresto e i due si sono allontanati. Solo recentemente la giornalista ha rivelato che la rottura è stata causata da una bugia che l’ex dirigente le ha detto: “Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie Daniela Rosati. Non era un vero tradimento ma era una bugia e io detesto la non sincerità. Forse per lui ero importante.”

All’epoca Manuela era concentrata soprattutto sul lavoro, desiderava fare l’inviata di esteri in giro nel mondo, e la rottura con Galliano non ebbe su di lei grandi conseguenze. In seguito ha avuto dei problemi con i genitori che non stavano bene e ha vissuto un periodo difficile, ad aiutarla solo un’amico speciale, che conosce da tempo.

Chi è il nuovo amore di Manuela Moreno

Oggi Manuela Moreno è legata ad una persona che ha saputo sostenerla in un momento complicato, dove si è sentita sola e senza punti di riferimento: “Mi sono trovata profondamente sola e mi è stato vicino un uomo che conosco da tempo e che mi era fino ad allora solo amico. Coetaneo, non appartiene al mio ambiente, ma è stato delicato e prezioso nei giorni difficili della mia famiglia.”

La giornalista ha poi ammesso che questa persona le sta rubando il cuore in modo graduale e questo le piace particolarmente: “Ora ci frequentiamo assiduamente e, come direbbero i ragazzi, stiamo provando a stare insieme. Alla nostra età tutto è più facile e più difficile, ma una sola cosa conta: la sincerità”.