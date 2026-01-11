Manuel tradisce la fidanzata Assia con la vicina di casa: cosa è successo dopo C’è Posta per te

Manuel e Assia sono stati i protagonisti della terza storia della prima trasmissione di questa nuova stagione di C’è Posta per Te: lui la tradisce con la vicina di casa, lei lo perdona. Ma sui social esplode la polemica sullo “schema fisso” del programma

C’era grandissima attesa per la prima trasmissione del nuovo ciclo di C’è Posta per Te, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che è ripreso ieri sera ottenendo tra l’altro un consenso straordinario molto al di sopra dei quattro milioni di telespettatori sfiorando il 30% di share.

C’è Posta per Te: tradimento e pace

La terza storia della serata di C’è Posta per Te vede divisi dalla busta Manuel e Assia, napoletani, otto anni di relazione. Lui la tradisce con la vicina di casa, lei scopre tutto e lo lascia. Un copione già visto che ha scatenato reazioni contrastanti sui social e riacceso il dibattito sullo schema narrativo del programma di Maria De Filippi.

Manuel aveva sedici anni quando ha iniziato la sua relazione con Assia, che ne aveva quattordici. Anni dopo, Manuel cede al corteggiamento molto insistente della vicina di casa e finisce per tradire la fidanzata. Pentito, lascia Assia ma dopo un mese ci ripensa e torna con lei.

A quel punto arriva il ricatto: la vicina minaccia di raccontare tutto se non inizia una storia con lei. Manuel cede di nuovo, altri quattro mesi di relazione clandestina fino a quando Assia scopre tutto tramite una soffiata sui social network e lo lascia definitivamente.

Manuel chiede scusa

Nello studio di C’è Posta per Te, Manuel si è assunto le sue responsabilità e ha cercato il grande recupero di un rapporto ormai deteriorato: “Mi scuso, ti ho fatto l’unica cosa che non meritavi. Ero confuso”. Assia ascolta, piange, vacilla: “Non sarà un perdono istantaneo”, precisa. Ma intanto la busta si riapre. E il pubblico critica.

Le polemiche sullo “schema fisso” napoletano

Non è la singola storia a disturbare, ma lo schema che si ripete con una certa precisione. Quando a C’è posta per te si racconta un tradimento, le coordinate geografiche sono quasi sempre le stesse: soprattutto ragazzi giovanissimi, del sud, quasi sempre di Napoli. Lui che tradisce, lei che soffre, piange, si dispera. E alla fine, immancabilmente, perdona.

Qualcuno sui social con una punta di generalizzazione forse evitabile parla di schema napoletano.

Cosa è successo dopo la puntata

Per chi si stesse chiedendo se Assia e Manuel di C’è Posta per Te stanno ancora insieme, al momento non ci sono risposte, nemmeno dai due diretti protagonisti che non aggiornano i loro profili social (su Instagram @assia_pinto e @manuel_lezzi_) da diverse settimane: anche se le loro ultime foto sono state letteralmente prese d’assalto da commenti di persone che hanno preso a cuore la loro storia, e in modo particolare lo stato d’animo emotivo di lei.