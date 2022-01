Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip 6 (video)

Manuel Bortuzzo lascia la casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, stasera, lunedì 24 gennaio 2022. Nel corso della trentasettesima puntata, il nuotatore ha salutato la fidanzata Lulù Selassié con cui spera di avere un futuro di coppia fuori dal programma (Qui, il video):

Stare qui senza di lui sarà difficile. So che sarà triste anche lui.

La principessa etiope, prima dell’addio, nelle scorse ore, ha scritto un’ultima lettera d’amore:

Grazie bimbo mio per avermi insegnato cosa vuol dire l’amore. Per avermi insegnato ad amare me stessa così come sono. E ad amare te incondizionatamente. In questo periodo che saremo lontani ricorda che ogni volta che ti sfiorerà il vento sarò io ad accarezzarti sul tuo dolce viso. Ti amo. La tua fatina Lulù.

L’atleta paraolimpico ha ribadito di provare dei forti sentimenti nei confronti della ragazza:

Sono contento, amore veramente, che siamo trovati e… Sei la mia più grande passione perché quanto ti amo tu non lo sai! Tra dodici – tredici anni mi piacerebbe ancora vederci assieme, felici. Magari io camminando, risolto. Non posso dimenticarmi tutto questo… non posso! Siamo talmente uniti… sto abbandonando un gioco, non te. Ci sarò sempre.

I motivi dell’abbandono di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha spiegato i motivi dell’abbandono a poche settimane dalla finale del 14 marzo:

Sono il primo che cerca di far capire che più che la felicità, uno deve avere la serenità per costruire e stare bene. Io questa serenità è collegata alla situazione fisica. Non ce l’ho e non posso trasmetterla più di tanto.

Anche il padrone di casa, Alfonso Signorini è dispiaciuto per l’uscita dal gioco:

Mancherai tantissimo non soltanto nella casa del Grande Fratello. Mancherà a me, agli amici da casa. La tua presenza è stata importante per dare equilibrio, saggezza, sapienza di vita all’interno di questo programma. Abbiamo realizzato un grande obiettivo, quello di dimostrare che si può essere sereni, equilibrati, pur soffrendo, in una situazione come la tua. Lo hai dimostrato nella quotidianità.