Qualcosa era nell’aria, lo stesso Manuel Bortuzzo ha lasciato intendere qualcosa proprio nei giorni scorsi parlando con Katia Ricciarelli: il ritiro dal gioco del Grande Fratello VIP è ormai cosa fatta. Si tratta di una decisione programmata per il concorrente, ma questa stessa decisione era stata presa in considerazione già circa un mese fa quando, in seguito all’annuncio dell’allungamento della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, il suo amico stretto Aldo Montano ha scelto di volersi fermare per dedicarsi alla famiglia.

Le continue preghiere di Lulù Selassiè (la principessina con cui ha iniziato una relazione dentro la casa) lo hanno convinto a rimanere, ma questa nuova linfa è già pronta ad esaurirsi: “Pensavate che restavo fino a marzo? No!“ ha confessato Manuel durante una conversazione. Ora arriva anche la conferma ufficiale del papà del nuotatore, Franco Bortuzzo.

In un’intervista concessa a Fanpage ha portato i motivi dell’imminente addio alla casa: “Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”. In questi casi, gli abbandoni volontari coincidono con il rischio di una penale da pagare (che poi questo avvenga o no, dipende dalla motivazione). Manuel non pagherà nessuna penale perché come evidenzia Franco Bortuzzo: “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute. Manuel è dimagrito 6, 7 chili“.

Il padre del ragazzo peraltro ha aggiunto che “Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio (…) Le dinamiche del gioco non lo riguardano più“.

Circa 24 ore fa all’interno della casa la tensione si è nuovamente alzata in seguito alla netta scissione di due gruppi che si sono creati. La lite è stata provocata a causa del cibo, argomento citato anche dal signor Franco: “Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.

Lo scorso novembre, Franco Bortuzzo in un’altra intervista ma per Il Corriere della sera tracciò la linea di Manuel una volta terminata l’esperienza nella casa:

Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare. Ma nuotare sarà la prima cosa che farà. Manuel anche prima dell’incidente nuotava dando molta forza sulle braccia, e ora riesce con grande abilità a nuotare. Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del grande fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film.

Dunque il nuotatore non starà con le mani in mano, gli impegni non mancheranno.