“Sono gay. È la prima volta che lo condivido con il pubblico. Credo sia arrivato il momento di esser chi sono”. Con queste parole Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici 2006/2007, ha rivelato oggi la propria omosessualità a Ogni mattina, il programma quotidiano di Tv8 condotto da Adriana Volpe (qui sotto il video).

Il cantante ha spiegato:

Io non sono sbagliato e non lo sono le altre persone come me. Abbiamo il diritto di vivere la nostra vita senza nessun tipo di remora, senza nessuna difficoltà. Dire questo alla propria famiglia è importantissimo. Io ho la fortuna di averne una che mi ha accolto e sostenuto.

Manuel Aspidi, che nel 2016 ha partecipato anche a The Voice of Italy, è in promozione per Soli a metà 2.0, in uscita proprio oggi in tutti i digital store.

A proposito di coming out, in queste ore lo ha fatto anche Riccardo Facchini, storico chef de La Prova del cuoco. In un lungo post pubblicato su Instagram, infatti, lo chef ha scritto:

Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro.

Tra i commenti al post c’è anche quello (dal sapore di gaffe) di Antonella Clerici: “Riki… ” con tanto di emojii a forma di cuore.