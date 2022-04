Manila Nazzaro replica a Giulia Salemi: “Nessuno può giudicare le scelte altrui”

Nelle scorse ore, Manila Nazzaro è finita in tendenza su Twitter. Il motivo? A distanza di mesi dall’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, l’ex Miss Italia ha avuto modo di rileggere, con calma, alcune interviste sul suo conto. In particolare, il proprio occhio è caduta su alcune dichiarazioni rilasciate da Giulia Salemi durante una puntata del ‘GF Party’ di dicembre 2021:

Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego. […] Il Grande Fratello fa bene a tutti, guarda Stefania Orlando l’anno scorso. Ha fatto un percorso pazzesco e come tutti aveva gente che la stra-amava e gente che la stra-odiava, perché era un personaggio divisivo.