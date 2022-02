Mani Pulite, trent’anni dall’arresto di Mario Chiesa: gli speciali in tv

17 febbraio 1992: l’arresto di Mario Chiesa dà avvio a quella che diventerà negli anni a seguire celebre come la stagione di Mani Pulite, un preciso periodo storico dell’Italia repubblicana in cui le inchieste giudiziarie faranno collassare il sistema politico. La storia di Mario Chiesa, arrestato come presidente del pio Albergo Trivulzio per il reato di concussione (l’arresto avvenne in flagranza di reato, con lo stesso Chiesa, esponente del Psi milanese, intento a intascare una tangente da 14 milioni), è divenuta quindi qualcosa di più di un semplice fatto giudiziario e per questo già dagli scorsi giorni numerosi sono i ricordi a livello mediatico di questo importante anniversario.

Già domenica, ad esempio, Lucia Annunziata all’interno di Mezz’ora in più ha ripercorso e analizzato la vicenda Tangentopoli con uno dei cinque magistrati che facevano parte del pool investigativo milanese che diede via alla stagione di Mani Pulite, Gherardo Colombo, oggi presidente della casa editrice Garzanti. A ricordare ieri sera l’anniversario ha provveduto su La7 con Atlantide Andrea Purgatori, con in studio sempre lo stesso Colombo e Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera, che diede per primo la notizia che l’allora primo ministro Silvio Berlusconi era iscritto nel registro degli indagati.

Per oggi sono invece previsti altrettanti appuntamenti e spazi pensati ad hoc per l’evento. Su RaiPlay sarà disponibile un boxset dal titolo 30 anni di Mani Pulite: la fine della Prima Repubblica, che racchiude 25 puntate di Un giorno in pretura andate in onda fra la fine del ’93 e metà del ’94 e riguardanti uno dei processi più importanti, quello Enimont. Su Rai3 è invece collocata in seconda serata, alle 23:15, una puntata di La Grande Storia di Emanuele Colarossi, che verrà introdotta e commentata da Paolo Mieli.

L’anniversario dell’arresto di Mario Chiesa sarà preso a pretesto per raccontare Mani Pulite anche a Radio anch’io su Rai Radio 1, dove Giorgio Zanchini si occuperà dell’argomento con alcuni suoi ospiti di puntata.