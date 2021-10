Il Festival di Sanremo è, insieme a X Factor (dove tutto iniziò) una delle tappe televisive che hanno rappresentato la svolta nella clamorosa carriera dei Måneskin, la band che da quando ha vinto l’Eurovision Song Contest sta conquistando il mondo e che il 6 novembre aprirà il concerto di Las Vegas dei Rolling Stones. Lo sa bene Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse canora vinta a febbraio scorso dal gruppo formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

Voglio veramente bene a questi ragazzi, ogni tanto ci messaggiamo e mi fa piacere perché quando gli scrivo, Damiano mi risponde subito anche a nome degli altri. Non si sono montati la testa, stanno facendo una carriera straordinaria e sono fiero di loro. Tra dieci anni saranno loro i protagonisti dei megaconcerti, saranno i nuovi Rolling Stones. Mi auguro che per me ci sia sempre un posto in prima fila alle loro esibizioni. Spero che si ricordino del vecchio zio Amadeus.

Nell’intervista concessa al quotidiano La Repubblica, Amadeus ha raccontato di essere rimasto folgorato dal brano Zitti e buoni, ascoltato nella fase di selezione dei Big da portare in gara a Sanremo 2021:

Ricordo bene il giorno in cui sono andato alla Sony. Ho pensato subito: ‘Sono già sul palco dell’Ariston. Se questa canzone dovesse vincere Sanremo, il festival sarà rivoluzionario.

E chissà se nell’edizione 2022, in programma a febbraio prossimo, i Måneskin non tornino sul palco del teatro Ariston stavolta in qualità di super ospiti internazionali (la sensazione è che sia molto, ma molto probabile). Il calendario dei loro concerti al momento lo consente, visto che è previsto che il tour italiano (sold out) inizierà a marzo, mentre i concerti in Europa partiranno il 6 febbraio, guarda caso il giorno dopo la finale di Sanremo.

Intanto, ieri sera la band, che sta facendo il pieno di complimenti e di elogi pubblici anche da parte di artisti e addetti ai lavori, oltre che del pubblico, si è esibita al Bowery Ballroom di New York, il migliore live club d’America.