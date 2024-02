Ci voleva un cast di giovani attori ed attrici, per raccontare un’impresa condotta da, appunto dei giovani, ma durante il Risorgimento. Mameli- Il ragazzo che sognò l’Italia, la fiction in onda il 12 e 13 febbraio 2024 su Raiuno e Raiplay, fa affidamento ad un cast di giovani interpreti, molto bravi nel dare ai propri personaggi anche una chiave moderna ed accattivante.

Al loro fianco, però, troviamo anche dei colleghi più adulti, come Neri Marcoré, Lucia Mascino, Luca Ward, Maurizio Lastrico e Ricky Memphis e Sebastiano Somma, quest’ultimo assente dalla tv dal 2020, quando recitò nella miniserie “Come una madre”.

Il cast di Mameli

Riccardo De Rinaldis Santorelli è Goffredo Mameli

Spirito poetico e animo romantico, Goffredo Mameli è un giovane studente che proviene da una famiglia altoborghese e, come i suoi genitori, nutre un profondo amore per la libertà, la giustizia e la politica. L’incontro con Nino Bixio (Amedeo Gullà) è la miccia che porta Goffredo a concentrare il suo ardore romantico sulla politica e a entrare nel cuore vivo della rivoluzione (Prima Guerra d’Indipendenza), alla quale dedicherà ogni energia fino alla prematura ed eroica morte. Leader per natura, Goffredo affronta la lotta per l’unità nazionale con audacia, passione, talento e lealtà, anche a costo di entrare in conflitto con le sue certezze o con la sua famiglia. Nei due anni raccontati dalla miniserie (1847- 1849), il giovanissimo Goffredo diventa uomo, passa da essere uno studente che scrive poesie d’amore per la Marchesina Ferretti (Barbara Venturato) a diventare il patriota che compone l’Inno che sarà dell’Italia unita.

Amedeo Gullà è Nino Bixio

Ribelle per vocazione, reietto denunciato dai suoi stessi genitori e con le cicatrici che gli segnano il corpo e l’anima, Nino cerca di nascondere il suo malessere con un’ironia talvolta sopra le righe. È diretto, testardo, ma incredibilmente generoso. A 24 anni ha già abbracciato la Società Segreta “Entelema” con un gruppo di giovanissimi liberali che sognano un’Italia unita, liberata dagli austriaci e dai regimi conservatori. Nino diventa amico fraterno di Goffredo Mameli, partecipa alla Prima fallimentare Guerra d’Indipendenza e tenta di difendere la neonata Repubblica Romana dall’attacco delle potenze conservatrici. Anime affini, guerrieri senza riposo uniti dalla convinzione che “l’Italia si fa oppure si muore”, Nino e Goffredo, pur nella diversità dei loro caratteri e della loro visione del mondo, sono l’uno l’àncora di salvezza dell’altro.

Neri Marcorè è Giorgio Mameli

Contrammiraglio della Marina sarda, sposato per amore con Adelaide, Giorgio simpatizza per le idee mazziniane e, forse per questo, la sua carriera non è stata facile. Al figlio Goffredo non fa mancare nulla, sebbene la sua indole militare lo faccia a volte sembrare distante o comunque meno affettuoso rispetto a come si comporta con sua moglie. In ogni caso, nella famiglia Mameli ci si dà del tu, ci si confida, ci si sostiene e Giorgio è il centro di questo nucleo moderno e pieno d’amore in cui Goffredo è cresciuto. Tuttavia, la preoccupazione di perdere quel figlio prezioso al quale ha dato tutto lo porta a cercare di fargli capire in ogni modo che forse il mondo non è ancora pronto per gli ideali che gli ha insegnato, che si può lottare diversamente, anche senza lanciarsi in azioni militari rischiose e più grandi di lui. Ma Goffredo, da vero eroe, è pronto a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Isabella Briganti è Adelaide Zoagli Mameli

Nobildonna di origine sarda e amica d’infanzia di Giuseppe Mazzini (Pierluigi Pasino), Adelaide è la madre di Goffredo Mameli. A lei si deve il merito di aver cresciuto il figlio in un ambiente colto e moderno, amorevole e aperto: l’atmosfera di un matrimonio d’amore, estremamente raro e atipico per l’epoca. Adelaide ama circondarsi di intellettuali e nobili con cui discutere di politica, dando vita a un vero e proprio salotto in casa Mameli. Donna di gran cuore, madre premurosa e moderna al tempo stesso, Adelaide è un vero e proprio mentore per il figlio al punto che, per sostenerlo, non esiterà a entrare in conflitto con il marito.

Giovanni Crozza Signoris è Carlin Repetto

Popolano rivoluzionario, figlio non riconosciuto del generale Modane (Sebastiano Somma), Carlin lavora come camallo al porto di Genova. Per la povera madre, cacciata di casa quando è rimasta incinta, farebbe di tutto. E infatti accetta di collaborare con Modane e i suoi sodali ultraconservatori. Carlin diventa così il traditore del gruppo, il doppiogiochista, la spia infiltrata che passa le informazioni al nemico sulle mosse dell’”Entelema”. Con Goffredo e gli altri mostra un entusiasmo smisurato verso la causa rivoluzionaria: si dà da fare nell’organizzazione delle spedizioni, nel coinvolgimento degli altri camalli alle manifestazioni e nell’impresa militare. Con il padre e gli altri cospiratori reazionari, invece, ha un fare ponderato, servile e strategico, mostrando di avere una lucida consapevolezza della sua posizione e dei suoi obiettivi. Carlin è in realtà un ragazzo dall’animo buono che, se avesse davvero avuto scelta nella vita, avrebbe abbracciato la causa rivoluzionaria con tutto sé stesso.

Barbara Venturato è Geronima Ferretti

Educata presso il miglior collegio delle Orsoline, la Marchesina Geronima Ferretti non è, come Goffredo inizialmente crede, una ragazza ordinaria dalle idee reazionario-bigotte: Geronima è colta, aperta al nuovo, ha letto Balzac, sostiene che il suffragio andrebbe esteso anche alle donne e soprattutto dà valore alla forza delle idee. Forse è la combinazione di questi elementi o l’aspetto elegante e puro unito alla sua intelligenza e alla sua bellezza che fa perdere la testa a Goffredo. In breve tempo tra i due nasce un amore forte, giovane e appassionato. E, infatti, i due giovani amanti decidono di sposarsi. Ma il destino di Geronima è infausto e a nulla varranno le sue preghiere quando la madre e il tutore, il severo gesuita Padre Sinaldi (Luca Ward), decideranno per lei in altro modo.

Lucia Mascino è la Marchesa Luisa Ferretti

Nobile, vedova e madre di un’unica figlia femmina, la Marchesa Luisa Ferretti è vittima del suo tempo. Un tempo in cui le decisioni vengono prese dagli uomini, in cui le donne si devono affidare all’altro sesso sperando nel miglior futuro possibile. E la Marchesa si affida a Padre Sinaldi, tutore della giovane Geronima, per decidere quale possa essere il futuro migliore della ragazza. Padre Sinaldi è irremovibile: il matrimonio con Goffredo sarebbe dannoso, addirittura periglioso. Ed è quindi senza cattiveria che la Marchesa si lascia convincere a dare in sposa sua figlia a un altro uomo, sebbene molto più anziano di lei. Con la convinzione, quindi, di agire per il suo bene, contribuisce a allontanarla da Goffredo, senza sapere che così facendo andrà incontro a un destino tragico di cui si pentirà troppo tardi.

Luca Ward è Padre Sinaldi

Prelato gesuita, è il tutore di Geronima Ferretti. È lui, d’accordo con la madre di Geronima, a combinare un matrimonio non accettato dalla ragazza. È un uomo carismatico e mellifluo, uno stratega. Prova un’avversione radicale nei confronti dei mazziniani e, in generale, di chi ha in animo di sovvertire il mondo della Restaurazione. Sinaldi, infatti, fa parte di una società segreta formata da potenti e militari controrivoluzionari provenienti da tutta Europa, che rappresentano gli antagonisti dei giovani dell’”Entelema” e proverà a ostacolare Goffredo in tutti i modi, ponendosi come il suo primo autentico oppositore.

Chiara Celotto è Adele Baroffio

Moglie del benestante Cavalier Baroffio, Adele è giunta a Roma per seguire gli impegni del marito, che tuttavia, ai primi sentori di rivolta, ha lasciato la città. Adele, invece, è rimasta a Roma volontariamente, prendendo parte attiva nel supportare la causa repubblicana. Donna forte e indipendente, si muove con facilità nell’Officina metallurgica in cui l’armata di Garibaldi deposita le armi e difende con ardore il suffragio universale quando, con Armellini e Saffi, si discute degli articoli della Costituente. La sua energia e il suo carattere conquistano Goffredo al primo sguardo, nonostante Adele impieghi un po’ di tempo prima di cedere all’amore di questo giovane genovese. Il loro sarà un amore travolgente.

I ragazzi dell'”Entelema”

L’”Entelema” è una libera associazione patriottica di stanza genovese, che raccoglie perlopiù studenti e intellettuali dalle idee di ispirazione mazziniana.

Domenico Pinelli è Gerolamo Boccardo: fondatore dell’Entelema;

Riccardo Maria Manera è Stefano Castagnola: a capo dell’Entelema;

Marco Gualco è Giacomo Parodi: anche lui da poco nel gruppo;

Gianluca Zaccaria è Francesco Castiglione: amico di Goffredo.

Altri personaggi

Maurizio Lastrico è Giuseppe Garibaldi;

Pierluigi Pasino è Giuseppe Mazzini;

Piera Russo è Armida;

Ricky Memphis è Ciceruacchio;

Sebastiano Somma è il Generale Modane;

Susy Del Giudice è Bianca Rebizzo;

Paolo Bernardini è Raffaele Rubattino.