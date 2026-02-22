Malika Ayane, età, dove vive, compagno, ex famoso, carriera, studi: tutto sulla cantante

Elegante, raffinata, mai sopra le righe: Malika Ayane è una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. Nata a Milano il 31 gennaio 1984, oggi ha 42 anni ed è cresciuta in una famiglia dalle radici multiculturali, con madre italiana e padre marocchino. La musica entra nella sua vita prestissimo. A soli 11 anni viene ammessa al Coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala, un’esperienza che segna profondamente la sua formazione artistica. Successivamente studia violoncello al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costruendo basi tecniche solide che ancora oggi si percepiscono nel suo modo di interpretare ogni brano.

Il suo stile, sospeso tra pop, soul e influenze jazz, nasce proprio da questo mix di rigore accademico e sensibilità personale. Il grande pubblico scopre Malika Ayane alla fine degli anni Duemila, quando la sua voce inconfondibile inizia a farsi spazio nelle radio italiane. La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta un momento decisivo: con brani come “Come foglie”, “Ricomincio da qui” ed “E se poi” conquista critica e pubblico, ottenendo premi prestigiosi e confermando un talento fuori dagli schemi.

Nel corso degli anni pubblica album di successo come Grovigli, Ricreazione, Naïf e Domino, lavorando con importanti autori e produttori della scena musicale italiana. La sua carriera è caratterizzata da scelte artistiche coerenti, mai urlate, ma sempre intense. Malika non è soltanto una cantante: è un’interprete capace di raccontare emozioni con estrema sensibilità, qualità che le ha fatto conquistare diversi consensi.

Malika Ayane vita privata: compagno, ex famoso e figlia

Se sul palco Malika Ayane è magnetica mentre nella vita privata mantiene un profilo estremamente riservato. È diventata madre molto giovane: a 21 anni ha avuto la figlia Mia, esperienza che ha raccontato più volte come centrale nella sua crescita personale. Tra le relazioni più note c’è stata quella con un famoso della musica italiana: Cesare Cremonini, una storia che ha attirato grande attenzione mediatica.

In seguito si è sposata con il regista Federico Brugia, matrimonio terminato dopo alcuni anni. Attualmente la cantante ha scelto di vivere lontano dal caos mediatico italiano, trasferendosi a Berlino: dove abita. Una decisione che riflette il suo desiderio di equilibrio e normalità, pur continuando a portare avanti la sua carriera musicale tra concerti e nuovi progetti.

Sanremo 2026, Malika Ayane in gara all’Ariston

Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Animali notturni”, un brano che esplora immagini e atmosfere legate alla notte e a chi vive l’amore e le emozioni nei suoi spazi più intimi. Musicalmente ha influenze pop con ritmi incisivi e una produzione curata, e rivela una fase artistica più matura e consapevole dell’artista.

Durante la serata delle cover Malika Ayane duetterà con l’attore italiano Claudio Santamaria sulle note del brano “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, un classico reinterpretato con stile e intensità vocale. L’attore porterà sul palco dell’Ariston una presenza scenica forte e un’interpretazione originale accanto a Malika, rendendo la loro performance una delle più attese della serata.