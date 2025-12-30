Malika Ayane conduce il Premio Tenco: la manifestazione arriva su Raiuno tra attesa e curiosità

Il Premio Tenco, celebre rassegna della canzone d’autore italiana, sarà trasmesso su Raiuno in seconda serata. A condurre la manifestazione sarà la cantante Malika Ayane.

Il Premio Tenco rappresenta uno snodo importante per la canzone d’autore italiana, molto più di una semplice rassegna musicale. È l’evento che mostra la nuova frontiera e le prospettive del cantautorato italiano con il tributo a una figura iconica come quella del compianto Luigi Tenco.

Uomo e artista dalla sensibilità particolare che, attorno alla propria vita professionale, ha costruito le basi per una cultura musicale basata sul rispetto della parola e delle emozioni nell’armonia e nei testi. La tragica dipartita, successivamente, non ha fatto altro che ampliare queste necessità che non hanno svolto esclusivamente il ruolo di cornice attorno a una figura complessa, ma anche molto amata.

Il Premio Tenco arriva su Raiuno

Tornando, invece, ai giorni nostri, il premio rappresenta una vera e propria eredità artistica da coltivare e quest’anno verrà trasmesso su Raiuno in seconda serata. A partire dalle 23.40. Alla conduzione della manifestazione ci sarà la cantante Malika Ayane, la quale sarà la maestra di cerimonie più attesa. Anche per la propria presenza al prossimo Festival di Sanremo con il brano Animali notturni.

Oltre alla rassegna delle canzoni presenti, ci saranno anche approfondimenti sul Club Tenco e una cultura dell’incontro musicale che deve essere veicolata attraverso le capacità di ascolto, empatia e integrazione. Essere un cantautore, oggi come ieri, non può prescindere dall’esporsi pubblicamente su determinati temi sociali, politici e culturali. Non è un obbligo, ma rappresenta una necessità. Il Premio Tenco restituisce anche questo tipo di esigenza artistica e civile.

I premiati

Alla serata speciale, oltre ai premiati, saranno presenti numerosi ospiti: Paolo Angeli, Arianna Antinori, Guido Baldoni, Pierdavide Carone, Gianni Coscia, Simone Cristicchi con il Gnu Quartet, Alessandro D’Alessandro, Lamante, Alessio Lega, Emma Nolde, Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich, Omar Pedrini con Massimo Priviero, Ricky Portera, David Riondino con Sara Jane Ceccarelli, Scraps Orchestra, Michele Staino e Stefano Tessadri.

I premiati dell’edizione 2025 saranno: Baustelle, Goran Bregović, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca, Lucio Corsi, La Niña, Anna Castiglia, Ginevra Di Marco, Caroline Pagani e, in collaborazione con Amnesty International, il Grup Yorum. La rassegna mette in contatto i talenti del presente con quelli del futuro. Ci sarà infatti anche una masterclass in favore degli studenti delle scuole superiori che mostreranno particolare talento e predisposizione verso la composizione musicale, iniziativa nel ricordo di Lucio Dalla.