Malcolm, noto anche come Malcolm in the Middle, avrà un revival, con quattro nuovi episodi in arrivo nel 2025 su Disney+. Una notizia che giunge a ridotto del 25esimo anniversario della messa in onda della prima puntata della comedy della Fox, il cui debutto risale al 9 gennaio 2000 (in Italia giunse quattro anni dopo, su Italia 1).

Chi ci sarà nel cast del revival di Malcolm?

La notizia farà contenti i fan della serie, andata in onda per sette stagioni e 151 episodi, anche perché lo spirito della serie sembra che sarà conservato, grazie anche alla presenza dell’attore protagonista. Frankie Muniz, interprete del giovane che dà il titolo alla serie, sebbene abbia da tempo intrapreso la carriera automobilistica non ha mai lasciato del tutto la recitazione e sarà proprio lui il protagonista della nuova serie.

Con Muniz ritroveremo i suoi genitori televisivi: Jane Kaczmarek, interprete della madre del protagonista, Lois, e Bryan Cranston, interprete di Hal, suo padre. Cranston non ha bisogno di presentazioni: dopo Malcolm la sua carriera ha spiccato il volo grazie a Breaking Bad, serie tv cult che gli ha regalato popolarità e premi.

Probabile anche la presenza degli altri componenti del cast fisso della serie, tra cui Christopher Kennedy Masterson e Justin Berfield, rispettivamente interpreti di Francis e Reese, fratelli di Malcolm. Sarà necessario un recasting per Jamie, quintogenito di Hal e Lois, mentre finalmente scopriremo qualcosa di più sul neonato, sesto figlio della coppia, che appare solo nel finale di serie. Difficile, invece, il ritorno di Erik Per Sullivan: l’interprete di Dewey, altro fratello di Malcolm, si è da tempo ritirato dalle scene.

La trama del revival di Malcolm

Insieme all’annuncio del revival, è stata anche accennata la trama. I quattro episodi vedranno Malcolm alle prese con il quarantesimo anniversario di matrimonio di Lois e Hal. I genitori vogliono che il figlio sia presente alla festa per questo importante traguardo: Malcolm si ritroverà così a rivivere alcune situazioni caotiche con la sua figlia, questa volta accompagnato dalla figlia e dalla moglie, le cui interpreti devono ancora essere scelte.

Quando esce il revival di Malcolm?

Difficile dire quando saranno a disposizione gli episodi del revival, ma saranno diffusi da Disney+ nel corso del 2025. Il revival di Malcolm può contare sul creatore della serie originale, Linwood Boomer, e sul produttore esecutivo Ken Kwapis, che sarà anche regista degli episodi. A produrre 20th Television e New Regency.

“Malcolm è una sit-com storica che ha catturato l’essenza della vita familiare con umorismo, cuore e senso di appartenenza”, ha detto Ayo Davis, Presidente di Disney Branded Television. “La sua rappresentazione esilarante e sentita di una famiglia amabilmente caotica ha trovato eco nel pubblico di tutte le età, siamo entusiasti di accogliere di nuovo il cast originale per riportare in vita quella magia. Questi nuovi episodi avranno tutte le risate, gli scherzi e il caos che i fan hanno amato, insieme ad alcune sorprese che ci ricordano perché questo spettacolo è così senza tempo”.