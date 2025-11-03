Makari vince ma lascia qualche punto alla concorrenza, La Notte nel Cuore più vicino. Vola Report su Rai3. I dati Auditel del 2 ottobre 2025

Makari è ancora leader nella serata domenicale, ma qualcosa inizia a vacillare. La fiction era partita sotto i migliori auspici, ma il passare delle settimane registra cali fisiologici. La serie di Saverio La Manna, con le sue avventure familiari e non solo, stimola Claudio Gioè e il cast corale dal punto di vista interpretativo ma non sembra coinvolgere appieno i telespettatori.

La puntata di domenica ha registrato il 17,4% di Share. Nelle prime uscite la serie della rete ammiraglia Rai sfiorava il 20%. Secondo i sondaggi tra gli affezionati, il problema sarebbe – in larga parte – l’orario. La fiction comincerebbe troppo tardi e il pubblico non riuscirebbe a seguirla. Motivo plausibile secondo gli esperti, ma non è l’unico.

Makari vince, ma lascia avvicinare la concorrenza: La Notte nel Cuore guadagna terreno

Tutto a vantaggio della concorrenza: Mediaset sceglie di non spostare La Notte nel Cuore. Alla lunga sta avendo ragione: la fiction di Canale 5 arriva al 15,3% di Share. Anche in questo caso, però, il pubblico si lamenta: vorrebbe vedere qualche produzione originale dell’azienda. I tempi non sono ancora maturi per Cologno Monzese: i prodotti in cantiere ci sono e arriveranno presto, ma vanno calibrati a seconda delle esigenze di palinsesto. Prima tocca agli show di produzione, si veda il caso This Is Me con la Fascino PGT in prima linea, e poi arriva il resto dell’offerta 2025-2026.

Tornando alla stretta attualità, Italia Uno guadagna punti con Le Iene presentano Inside ma non aveva fatto i conti con l’effetto Ranucci: Report, con tutto quel che è accaduto e sta accadendo al suo Direttore, macina consensi e interesse. 9,7% di Share anche per la trasmissione di Rai3, ma nelle varie fasi della trasmissione il format della Rai ha mostrato più continuità nell’interesse complessivo con una media – tra l’anteprima e il plus prima della chiusura – che oscilla tra il 7,7% e l’8,3% di Share.

Report sul podio dei programmi più visti della serata domenicale

Si avvicina Fazio con Che Tempo Che Fa, ottenendo l’8,4% nella prima parte di trasmissione che passa al 7,7% di Share nella seconda. Fino all’ultima parte – quella de Il Tavolo – che registra il 5,7% di Share. Fuori dal Coro, su Rete4, ottiene il 5,4% di Share. Una Giornata Particolare – su La7 – raggiunge e ottiene il 3,1% di Share. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva all’1,6% di Share grazie a Innocenti Bugie. Rai2, con NCIS – Unità Anticrimine, non va oltre il 3,5% di Share.

Iris sfiora il 2% di Share con Cast Away, mentre la replica di Tale e Quale Show su RaiPremium non arriva neanche all’1% di Share. Si ferma allo 0,7%. Rai4, con Overload, raggiunge l’1,5% di Share. Una Tata Magica su La5 lo supera leggermente registrando l’1,6% di Share. Il preserale vede ancora una volta trionfare La Ruota della Fortuna rispetto ad Affari Tuoi: Gerry Scotti recupera il punto e mezzo perso nelle giornate scorse tornando al 24,9% di Share. De Martino stabile al 23,2%. I due programmi continuano a tallonarsi in una sfida televisiva che mostra ancora mordente e competitività. I prossimi mesi sapranno definire ulteriormente la natura di questo confronto serrato.