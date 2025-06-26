Makari, tutto sulla prossima stagione: quando esce, spoiler e cast

Con la fine delle repliche di Makari 3 su Rai 1 si è concluso il ciclo di puntate della fortunata fiction con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, il giornalista che si trasforma in una sorta di Montalbano e finisce per essere sempre coinvolto in fatti di cronaca che si impegna a risolvere col piglio del detective. La serie è arrivata alla sua terza stagione, ma quando uscirà Makari 4?

In attesa dei nuovi episodi della serie ambientata nella suggestive cornice della Sicilia, così ricca di stupendi paesaggi naturali, viale Mazzini ha pensato bene di riproporre in prime time le avventure dell’ex giornalista col fiuto dell’investigatore, andate in onda in quattro puntate in prima visione tra febbraio e marzo 2024. Ecco quello che si sa sulla quarta stagione di Makari.

Quando esce la prossima stagione di Makari

Una cosa certa è che Makari 4 si farà. A dare la conferma è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. «Siamo già al lavoro per la scrittura della quarta stagione» insieme alla casa di produzione Palomar, aveva dichiarato a marzo 2024 la dirigente Rai nel commentare l’ottimo risultato dell’ultima puntata della terza stagione della serie – media di 4,4 milioni di spettatori e 24,1% di share.

L’annuncio ufficiale di Makari 4 da parte della direttrice Ammirati risale all’11 marzo 2024. È passato più di un anno da allora e le riprese della quarta stagione si sono ormai svolte. Il progetto sul set è arrivato a conclusione nella seconda metà dello scorso anno. L’ultimo ciak è stato battuto a dicembre 2024. Rimane soltanto da inserire nel palinsesto la fiction ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri.

La messa in programmazione della serie diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca però si sta facendo attendere parecchio. I fan si aspettavano che la quarta stagione di Makari andasse in onda ad aprile 2025. La fiction però è stata posticipata. Tutto è slittato all’autunno del 2025 e si parla addirittura della possibilità di un ulteriore slittamento, anche se le voci non hanno trovato alcuna conferma.

Makari 4 potrebbe approdare sul piccolo schermo tra settembre e ottobre 2025, ma non si può escludere un altro rinvio magari al periodo compreso tra febbraio e aprile 2026. Dalla prossima stagione ci si attende una struttura simile alle precedenti, con tre o quattro episodi da circa 110 minuti l’uno con singoli casi alternati a una trama orizzontale, legata cioè ai rapporti tra i protagonisti e alle loro vite extra-lavorative.

Makari 4, anticipazioni della trama e cast

Quanto alle anticipazioni, si sa che tra Saverio e Suleima c’è stata una fase di crisi e che il giornalista-detective si è avvicinato alla professoressa Michele che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe avere uno spazio maggiore nei prossimi episodi. Il tema della competizione amorosa sarà dunque centrale. Resta da vedere se Saverio e Suleima arriveranno alla rottura definitiva o se per i due è previsto il lieto fine.

Dal lato del cast, è praticamente impensabile un Makari 4 senza Claudio Gioè, pronto ancora una volta a indossare le vesti di Saverio Lamanna. Ad affiancare l’attore palermitano ci saranno sempre Domenico Centamore (Giuseppe Piccionello), Ester Pantano (Suleima), Antonella Attili (Marilù), Filippo Luna (Vicequestore Randone) e Tuccio Musumeci (padre di Saverio).

Al gruppo storico di Makari si sono aggiunti anche Serena Iansiti ed Eugenio Franceschini, confermati nella quarta stagione dopo l’apparizione nella precedente.