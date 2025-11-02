Makari, le anticipazioni di stasera 2 novembre: Saverio spiazzato

Un nuovo caso sconvolge la tranquillità di Makari: tra il ritorno del vicequestore Randone e i turbamenti personali di Saverio, la puntata del 2 novembre promette colpi di scena e verità inattese.

Torna questa sera su Rai 1 Makari 4, la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri che continua a conquistare il pubblico con sapienza mistero, ironia e introspezione. L’episodio del 2 novembre sorprenderà con nuovi intrecci, rivelazioni inaspettate e il ritorno di un personaggio che i fan attendevano da tempo. Saverio Lamanna, ancora una volta, dovrà muoversi tra enigmi personali e casi di cronaca che lo costringeranno a guardare dentro sé stesso.

Sullo sfondo del “Ballo dei Diavoli”, una festa popolare dalle atmosfere arcaiche e misteriose, si consuma un nuovo delitto che metterà a dura prova l’intuito di Saverio e del suo inseparabile amico Piccionello. Un equilibrio fragile, quello tra la leggerezza delle relazioni e la gravità dei crimini che sconvolgono la comunità, destinato a rompersi quando la realtà comincia a mostrare il suo lato più oscuro.

Le prime immagini dell’episodio fanno intuire che per Lamanna nulla sarà come prima. Le sue certezze professionali e affettive verranno scosse, e questa volta a metterlo in crisi non sarà solo un caso di omicidio. Vecchie conoscenze torneranno a bussare alla sua porta, portando con sé segreti e colpi di scena che lo costringeranno a rivedere molti dei suoi giudizi, anche su chi credeva di conoscere bene.

Indagini complesse

Come annunciano le anticipazioni, la puntata di stasera di Makari ruota attorno alla morte di Angela Tomarchio, trovata senza vita nella propria abitazione durante la notte della festa. Tutto fa pensare a un omicidio, e ben presto i sospetti si concentrano su una figura insospettabile: il vicequestore Randone, tornato in scena dopo una lunga assenza. Un personaggio complesso, amato e discusso, che si ritroverà improvvisamente dall’altra parte della barricata. Saverio, a differenza di molti, non crede alla sua colpevolezza e decide di difenderlo, spinto da un istinto che sa di amicizia ma anche di giustizia.

Le indagini, però, non si rivelano affatto lineari. Ogni pista sembra condurre a un vicolo cieco, ogni testimonianza apre nuove crepe. La verità si nasconde dietro un mosaico di menzogne, ricatti e ferite del passato. Toccherà ancora una volta a Saverio trovare il filo che collega tutti gli eventi, in un’indagine che rischia di travolgerlo emotivamente più del previsto.

Ma non è solo la dimensione investigativa a catalizzare l’attenzione. Anche la vita privata di Lamanna è in pieno terremoto. L’arrivo di Arianna, la giovane che potrebbe essere sua figlia, ha sconvolto il suo equilibrio, costringendolo a confrontarsi con un lato inedito della paternità. Al tempo stesso, la presenza di Michela riaccende tensioni con Suleima, già in bilico dopo gli ultimi screzi. Un intreccio sentimentale che si intreccia con il giallo principale, rendendo la puntata di Makari ancora più imprevedibile.