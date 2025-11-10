Makari, com’è finita l’ultima puntata e cosa si sa sulla prossima stagione

La quarta stagione di Màkari si è conclusa domenica 9 novembre su Rai 1 con un episodio finale, La Magna Via. Ecco come è andata

Una conclusione degna di una grande stagione, la quarta, quella di Màkari. Con l’episodio finale, La Magna Via, abbiamo assistito alla conclusione del nuovo percorso del giornalista Saverio Lamanna, interpretato da un grande Claudio Gioè. L’ultima puntata, dunque, ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Un colpo di scena dopo l’altro, sia sul piano professionale che personale.

Tutto inizia con una gita a Pizzo Maraventano, un’escursione improvvisata che vede coinvolti Saverio, Suleima, Piccionello, Arianna e altri amici, organizzata dal professor Lamanna. Ma il giorno dopo, il corpo senza vita di Paolo Trovato viene trovato nella locanda dove alloggiavano. Da lì, Saverio e Piccionello iniziano un’indagine che si dipana tra i conti in sospeso di Trovato e le vecchie ruggini legali che coinvolgono il figlio della proprietaria della locanda, Vincenzo Culcasi.

Come finisce Màkari 4?

Il caso sembra condurre a una pista chiara: Culcasi avrebbe avuto un movente di vendetta, ma Lamanna, insieme all’inseparabile Piccionello, non è convinto. Un’indagine più approfondita porta alla rivelazione che Trovato aveva scoperto un collega avvocato che si era abilitato con documenti falsi. Dopo essere stato messo alle strette, l’ex collega confessa di aver ucciso Trovato per evitare che rivelasse la sua truffa. Il caso, apparentemente chiuso, non riesce però a placare i tormenti interiori di Saverio, che si trova davanti a una questione ancora più difficile da risolvere: la sua vita sentimentale.

Se l’omicidio di Paolo Trovato è stato risolto, le questioni più delicate per Saverio sono quelle che riguardano la giovane Arianna, la ragazza che credeva fosse sua figlia. La rivelazione che Arianna non è davvero sua figlia arriva come un fulmine a ciel sereno, gettando Saverio in una spirale di dubbi e confusione. Il test del DNA, effettuato dalla madre Claudia, conferma la verità che nessuno si aspettava. Arianna, sconvolta, scappa a Pizzo Maraventano, dove Saverio la ritrova dopo una lunga ricerca. Il confronto tra i due è intenso e commovente, e alla fine decidono di separarsi senza rancore, riconoscendo entrambi il peso di una verità difficile da accettare.

Ma la vera domanda che rimane aperta fino all’ultimo è quella che riguarda la scelta sentimentale di Saverio. Il suo cuore è diviso tra due donne: Suleima, con cui ha condiviso una storia profonda, e Michela, con cui ha tradito quest’ultima. Michela, infatti, è sul punto di partire per Melbourne, in Australia, ma prima di andare le chiede a Suleima di occuparsi di Arianna. Subito dopo, in un incontro privato con Saverio, le dice che è meglio rimanere amici, lasciando trasparire la consapevolezza che lui non ha mai smesso di amare Suleima.

Lei propone a Saverio di trasferirsi insieme a Malta, ma il protagonista è indeciso, ancora legato al suo impegno nei confronti di Arianna. Quando tutto sembra indirizzarsi verso un finale amaro, un nuovo colpo di scena scuote Saverio. In un incontro casuale alla fermata dell’autobus, dove si sta preparando a partire per Malta, Saverio incrocia Michela, che è diretta a Catania prima di raggiungere l’Australia. I due si scambiano qualche battuta, ma quando Saverio si volta verso l’autobus, un ripensamento lo coglie all’improvviso. Non parte più. Si avvicina a Michela e tra i due scocca un lungo bacio, mentre entrambi ammettono di essere “in guai enormi”.

Il finale lascia il destino di Saverio e delle due donne sospeso, con un interrogativo che aleggia sul futuro del protagonista: è Michela la donna che veramente ha scelto? Forse, la risposta arriverà solo nella quinta stagione di Màkari, ma per ora, il pubblico non può fare a meno di chiedersi quale sarà il prossimo passo di Saverio Lamanna.