Maggie Smith non c’è più. L’attrice britannica, due volte premio Oscar e amatissima dal grande pubblico grazie ai ruoli ricoperti nella saga di Harry Potter con la serie Downton Abbey, è morta all’età di 89 anni.

La notizia è stata battuta dalla BBC.

Dame Maggie Smith, Oscar-winning actress and star of Harry Potter and Downton Abbey, dies aged 89https://t.co/7mNOmv5R4p — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 27, 2024

Una carriera strepitosa per un’attrice magnifica

Due i premi Oscar vinti come Miglior Attrice e Miglior Attrice protagonista per Maggie Smith, rispettivamente nel 1970 con La strana voglia di Jean e nel 1979 per California Suite. Ma le nomination sono state molte di più: ricordiamo le candidature per Otello (1965), In viaggio con la zia (1972), Camera con vista (1986), Gosford Park (2001), Hook – Capitan Uncino (1991), Un tè con Mussolini (1999).

La sua interpretazione di Minerva McGranitt nella saga Harry Potter (2001-2011) le ha portato l’ammirazione del pubblico più giovane, mentre il grande pubblico tv l’ha conosciuta nell’iconico ruolo di Lady Violet Crawley in Downton Abbey. Proprio il ruolo della contessa madre le è valso tre Emmy come Migliore Attrice Non Protagonista (2011, 2012, 2016) e due candidature (2014,2015). Il quarto dei suoi Emmy risale al 2003 per il ruolo di Miglior attrice protagonista in una mini-serie o film per la televisione ricoperto ne La mia casa in Umbria.

Il teatro è stata una delle sue più grandi passioni: sul palcoscenico ha rappresentato ruoli di grandissima forza e di straordinario spessore. Ma la Smith ha saputo percorrere tutte le corde interpretative, dalle più drammatiche alle più leggere con insuperata maestria. Nel suo palmarès anche 3 Golden Globe, 5 BAFTA, 5 Screen Actors Guild Awards, un Tony Award e una quantità immensa di nomination.

Dama dell’Ordine dell’Impero Britannico dal 1989, per volere della Regina Elisabetta II, Maggie Smith ha ricevuto anche i titoli di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico, nel 1969, e di Membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore “per i servizi all’arte drammatica” nel 2014.

L’annuncio della famiglia

“È con infinita tristezza che annunciamo la scomparsa di Donna Maggie Smith. Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina, 27 settembre. Da persona estremamente riservata, ha voluto intorno a sé la famiglia e gli amici più cari. Lascia due figli e cinque affezionatissimi nipoti devastati dalla perdita di una madre e nonna straordinaria. Cogliamo l’occasione per ringraziare la meravigliosa équipe del Chelsea and Westminster Hospital per le loro cure e per l’instancabile gentilezza dimostrata nei suoi ultimi giorni”.

Questo l’annuncio diffuso dall’addetta stampa dell’attrice e firmato dai suoi figli, Chris Larkin e Toby Stephens, avuti dal primo marito, Robert Stephens, sposato nel 1969 e dal quale divorziò nel 1974. Nel 1975, poi, sposò il drammaturgo Beverley Cross, scomparso nel 1998.