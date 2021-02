Non mancheranno le sorprese nell’ultima puntata di Made in Italy: il finale della fiction di Canale 5, in onda questa sera, 3 febbraio 2021, alle 21:20, ci porterà addirittura a New York, dove Irene (Greta Ferro) sarà messa di fronte all’ennesima sfida professionale.

Ma non ci sarà solo questa trasferta, nel finale: momenti emozionanti ed un colpo di scena sono pronti ad intrattenere il pubblico che in queste settimane si è appassionato al racconto della nascita dell’alta moda italiana. Sempre in tema di grande moda, Canale 5 manderà in onda, a fine fiction, il film “Coco Chanel-L’amore prima del mito”, del 2009.

Cosa succede nel finale di Made in Italy?

promo domani Domani ultima imperdibile puntata. #Madeinitaly #Taodue Posted by Made In Italy on Tuesday, February 2, 2021

Per quanto riguarda il finale della serie, nel settimo episodio Rita (Margherita Buy) ed Irene sono invitate da Beppe Modenese (Bebo Sorti), imprenditore della moda, ad Idea Como, occasione di incontro per stilisti e tessutai. E’ qui che la protagonista rivede Davide (Andrea Bosca): tra i due scatta la passione.

Monica (Fiammetta Cicogna), ha intanto trovato un nuovo appartamento per lei e l’amica, grazie anche all’aiuto di Diego (Francesco Di Raimondo), figlio della padrona di casa con cui inizia una relazione. Ad Appeal qualcuno trama nell’ombra.

Nel secondo episodio, Nava (Sergio Albelli) e Ludovica (Valentina Carnelutti) riescono a lanciare un nuovo giornale, “Fascino”, usando un stratagemma. La notizia è una brutta botta per Rita, Irene, Monica e Filippo (Maurizio Lastrico), quest’ultimo ancora in lutto per la morte di Flavio (Saul Nanni).

Fascino inizia ad attirare gli investitori di Appeal, così come i fotografi come John (Marco Bocci). Per Frattini (Giuseppe Cederna), che rivela a Rita di essere malato, sembra la fine del proprio giornale. Ma non ha fatto i conti con Rita, che gli propone un servizio esclusivo a New York per conoscere l’astro nascente Fiorucci (Stefano Fregni). Irene viene così incaricata di andare negli Stati Uniti: il servizio è un successo, ma al suo ritorno l’aspetta una brutta notizia.

Made in Italy, streaming

Tutta la prima stagione di Made in Italy è già disponibile in streaming su Amazon Prime Video, mentre da oggi gli episodi si potranno vedere anche su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, da domani nella sezione “On demand”.