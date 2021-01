Sono due veri e propri pezzi da novanta gli stilisti che Irene (Greta Ferro) incontrerà nella terza puntata di Made in Italy, la fiction in onda questa sera, 27 gennaio 2021, alle 21:20 su Canale 5. La serie continua così il suo viaggio nei grandi nomi che, fin dagli anni Settanta -ovvero da quando è nata l’alta moda italiana- hanno portato lo stile del nostro Paese all’estero.

Cosa succede nella terza puntata di Made in Italy?

Made in Italy | Domani in prima serata su #Canale5 Il primo traguardo della scalata e quindi missioni sempre più difficili… 😏😍La terza puntata di Made In Italy vi aspetta domani in prima serata su #Canale5! 👠#MadeInItaly #MadeInItalyLaSerie Fiction Mediaset TaodueFilm Posted by Mediaset Play on Tuesday, January 26, 2021

Appena conseguito il tesserino da giornalista, Irene viene subito chiamata da Rita (Margherita Buy) per accompagnarla da Armani (Raoul Bova), impegnato nella preparazione della sua prima collezione con il suo nome. Sebbene concentrato, lo stilista si concede ad una breve chiacchierata con Irene, che ne conquista la fiducia fino a farsi consegnare alcuni bozzetti dei suoi lavori.

La sera stessa, durante un’uscita con Monica (Fiammetta Cicogna) e Filippo (Maurizio Lastrico), però, Irene perde i bozzetti: sarà il giovane Davide Frangi (Andrea Bosca), appena incontrato, ad aiutarla a recuperarli. Tra i due l’alchimia è notevole, ma Irene sembra volerci andare piano.

Sul lavoro, invece, la giovane è un treno senza sosta: il suo nuovo incarico è andare con Rita e Monica a Roma per incontrare nientemeno che Valentino. Ma Rita deve restare a Milano per rispondere ad una telefonata del figlio Simone, sempre più nei guai con la legge.

Irene e Monica, quindi, all’insaputa del resto della redazione di Appeal, organizzano da sole il viaggio a Roma. Tra qualche inconveniente ed un po’ di corse, riescono ad arrivare nella Capitale, dove però viene negato loro l’incontro con lo stilista. Ancora una volta, è Irene a salvare la giornata, con una delle sue idee. Le due tornano così a Milano, dove però le attende un’amara sorpresa.

Made in Italy, streaming

Tutta la prima stagione di Made in Italy è già disponibile in streaming su Amazon Prime Video, mentre da oggi gli episodi si potranno vedere anche su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, da domani nella sezione “On demand”.