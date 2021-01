Le anticipazioni della seconda puntata di Made in Italy

Continua a farsi strada nella redazione di Appeal la protagonista di Made in Italy, la serie tv prodotta da Taodue e The Family in onda in queste settimane su Canale 5. Dopo il debutto della settimana scorsa, prosegue con la seconda puntata il racconto della nascita dell’alta moda italiana negli anni Settanta, tramite lo sguardo dell’aspirante giornalista Irene (Greta Ferro).

Canale 5, tra l’altro, proporrà una serata interamente dedicata alla grande moda italiana: dopo i due episodi di Made in Italy, infatti, andrà in onda “Valentino: l’ultimo imperatore”, documentario di Matt Tyrnauer che racconta gli ultimi anni di attività dello stilista.

Cosa succede nella seconda puntata di Made in Italy?

promo mercoledì 20 Grazie a tutti per averci seguito. Ci vediamo mercoledì 20 sempre su #Canale5.#madeinitalylaserie #taodue Posted by Made In Italy on Wednesday, January 13, 2021

Tornando alla seconda puntata di Made in Italy, nel primo episodio troviamo Irene abitare nella stessa casa di Monica (Fiammetta Cicogna), di cui è ormai diventata grande amica oltre che collega. Sul lavoro, intanto, mentre Rita (Margherita Buy) è sempre sfuggente, alla protagonista viene affidato un importante incarico: recarsi a Sumirago (Varese) per ritirare alcuni capi dalla fabbrica Missoni per uno shooting fotografico.

Appena arrivata, Irene incontra Ottavio (Enrico Lo Verso) e Rosita Missoni (Claudia Pandolfi): i due, estremamente disponibili, si lasciano andare ad una bella chiacchierata con Irene, che trova così la possibilità di ricavarne un’intervista esclusiva. I due, però, sostituiscono i capi che la protagonista avrebbe dovuto ritirare con degli altri, causando le ire di Ludovica (Valentina Carnelutti).

Monica, invece, deve realizzare un servizio di moda per bambini, ma i piccoli modelli scelti non si presentano perché tutti ammalati. Grazie alla sua intraprendenza, riesce però a trovare una soluzione che le permette di portare a casa il servizio. A fine giornata, Irene cena con Luigi e la sua famiglia: il giovane sfrutta l’occasione per chiederle di sposarlo ma Irene, quando capisce che questo vorrebbe dire smettere di lavorare ed inseguire i suoi sogni, rifiuta la proposta e lascia il ragazzo.

Nel secondo episodio, Irene, tornata single, si butta a capofitto nel lavoro: deve realizzare un servizio fotografico per Lella Curiel (Nicoletta Romanoff) in Marocco. La giovane è entusiasta, anche se spaventata, perché è la prima volta che viaggia in aereo ed all’estero: ma ad accompagnarla e rassicurarla c’è John (Marco Bocci), con cui il legame è sempre più stretto.

La modella che deve partecipare al servizio Helena, esagera però con l’alcol la sera prima del servizio, sentendosi male. Ad Irene e John non resterebbe altro che tornare a Milano a secco, ma la ragazza ha un’idea: chiedere ad una cameriera dell’hotel in cui si trovano di posare per loro.

Non riuscendo ad ottenere l’ok da Rita, rimasta in Italia per poter avere un contatto con il figlio, Irene mente a John, dicendo che da Appeal ha avuto il via libera. Il servizio fotografico riesce benissimo, ma una volta rientrati Nava (Sergio Albelli) boccia l’idea: non è ancora tempo per mettere in copertina una ragazza di colore. Nonostante questo, Rita apprezza l’idea ed ammette il talento di Irene.

Made in Italy, streaming

Tutta la prima stagione di Made in Italy è già disponibile in streaming su Amazon Prime Video, mentre da oggi gli episodi si potranno vedere anche su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, da domani nella sezione “On demand”.