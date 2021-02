Otto episodi per raccontare la grande moda italiana, effettivamente, non bastano. Ecco perché una seconda stagione di Made in Italy potrebbe davvero essere realizzata. Sebbene ad oggi da parte di Mediaset manchi la conferma ufficiale, la Taodue -casa di produzione della fiction- ha già fatto intendere di essere pronta a tornare sul set.

A dirlo è stata, in occasione del lancio della serie su Canale 5, la sua creatrice nonché produttrice, Camilla Nesbitt: “Siamo pronti a continuare la storia della moda italiana e dei nostri protagonisti in una nuova stagione di Made In Italy”, aveva detto, dicendo di essere “sicura che il pubblico sentirà tutta la passione e l’immenso lavoro con cui ci siamo avvicinati al progetto”.

Lo sforzo produttivo per ricreareè stato notevole, così come l’attenzione ai costumi, tanto da ricevere la collaborazione delle grandi case di moda protagoniste della prima stagione, che hanno aperto i loro archivi, raccontato aneddoti e permesso alla serie di mostrare gli abiti originali dell’epoca.

Un impegno che il pubblico ha gradito: sul fronte ascolti, Made in Italy dopo aver debuttato con 3,2 milioni di telespettatori (13,7% di share) si è poi stabilizzata poco sopra i 2,5 milioni di persone (e poco sopra il 10% di share). Va anche detto, però, che la serie era da più di un anno già disponibile su Amazon Prime Video, permettendo così ai curiosi di vederla subito senza aspettare la messa in onda televisiva.

Tutte informazioni che Mediaset dovrà tenere in considerazione. L’idea di una seconda stagione ambientata negli anni Ottanta, altro decennio che ha visto la moda italiana protagonista nel mondo, piace alla protagonista della serie, Greta Ferro, che a Tv Sorrisi e Canzoni si è detta disposta a tornare a vestire i panni di Irene Mastrangelo che, come si evince dal finale della prima stagione, ha ancora un bel po’ di sfide da affrontare.