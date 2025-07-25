Ma quanto guadagnano le coppie di Temptation Island?

Bisogna avere tanto coraggio a mettersi in gioco a Temptation Island dove le sofferenze per le pene d’amore sono assicurate. Il pubblico lo vede ogni anno quanto l’amore dia dolore se è “impostato male”, e quest’anno particolarmente, sta assistendo a scene di pura disperazione soprattutto da parte di alcuni fidanzati che non trattengono gesti irruenti e pianti inconsolabili. Fino all’arrivo della lucidità che rimette tutto al suo posto per la puntata successiva.

Ma se da casa tutto appare come un esperimento emotivo – anche cringe sotto certi aspetti – non va dimenticato che partecipare a un reality show comporta anche un impegno lavorativo. E come ogni impegno, viene retribuito.Le domande più frequenti tra i fan, infatti, non riguardano solo chi tradirà o chi uscirà da solo, ma anche un aspetto più pratico: quanto guadagnano i protagonisti di Temptation Island?

A quanto pare, nel viaggio nei sentimenti, la sofferenza d’amore ha un prezzo. O almeno un rimborso. Il compenso previsto per chi accetta di raccontarsi in prima serata non è paragonabile a quello dei vip in altri reality, ma non è nemmeno simbolico. Le cifre trapelate offrono uno spaccato interessante di cosa si nasconde dietro le quinte del programma più seguito dell’estate.

Il cachet delle coppie: rimborsi sì, ma con visibilità extra

Chi partecipa a Temptation Island non lo fa (solo) per soldi. Anzi, rispetto ad altri format, qui i compensi non sono milionari, ma si tratta comunque di un riconoscimento economico. Le coppie – composte da persone comuni, non da personaggi famosi – riceverebbero una cifra che oscilla tra i 1.500 e i 2.000 euro a persona, come rimborso per le settimane di permanenza nel villaggio e per la disponibilità a raccontare la propria relazione davanti alle telecamere.

Anche i single – ovvero i tentatori e le tentatrici – sono sotto contratto. Per loro si parla di compensi compresi tra i 1.000 e i 2.000 euro, a seconda del ruolo e del tempo in scena. Non molto, si potrebbe pensare, ma la vera ricompensa per molti è la popolarità: profili social che si impennano, richieste di collaborazioni con brand, e possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo o del web marketing.

Chi entra a Temptation Island infatti, spesso, ne esce con molti più followers di quando è entrato. Non è un caso che negli ultimi anni, molti dei partecipanti abbiano poi trasformato la loro esperienza in un vero e proprio trampolino di lancio verso il successo: influencer, ospitate tv, sponsorizzazioni e, in qualche caso, nuove opportunità lavorative nel mondo dei media. In questo senso, il reality si conferma un acceleratore di visibilità più che una fonte diretta di guadagno.

E Filippo Bisciglia, volto storico e conduttore del programma? A quanto risulta, per ogni stagione di Temptation Island, il conduttore percepirebbe una cifra intorno ai 50mila euro. Una somma importante, ma in linea con il ruolo chiave che ricopre: Bisciglia è considerato insostituibile per il suo tono empatico e misurato, capace di accompagnare i protagonisti nei momenti più delicati senza mai sovrapporsi.

Il conduttore stesso ha più volte dichiarato quanto si senta coinvolto emotivamente nelle storie delle coppie. “Si affezionano e io mi affeziono a loro – ha raccontato in un’intervista parlando delle coppie -. Durante i falò non mi metto in mezzo, faccio vedere i video, ma non posso direzionare nessuno. Intervengo se ci sono frasi offensive. Ognuno lascia qualcosa dentro di me. Mi emoziono, a volte piango, menomale che non mi riprendono in quel momenti. Le donne sono più forti e non hanno paura di mostrare i propri sentimenti”.